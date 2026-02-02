Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve

I giallorossi non si vogliono fare superare dai bianconeri: l'obiettivo è tornare a pari punti con il Napoli. Tutti i match in onda in TV lunedì 2 febbraio 2026

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Udinese-Roma alle 20:45, passando per la Premier League con Sunderland-Burnley e fino alla notte argentina con Tigre-Racing. Ecco tutto ciò che c’è da vedere lunedì 2 febbraio 2026.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Udinese-Roma alle 20:45

Su Sky Sport Calcio va in scena Udinese-Roma alle 20:45, grande classico di Serie A con novanta minuti ad alta intensità. I giallorossi non vogliono perdere lo slancio e puntano a tornare davanti alla Juventus, reduce da un sonoro poker al Parma. L’obiettivo è agganciare nuovamente il Napoli al terzo posto.

Il meglio d’Oltremanica su Sky Sport Arena con Sunderland-Burnley alle 21:00, sfida di Premier League che promette ritmo e duelli in ogni zona del campo.

Spazio anche alla Serie C su Sky Sport 1 con Giana Erminio-Union Brescia alle 20:30, un confronto utile per chi segue da vicino la corsa nei gironi e i verdetti della terza serie.

Altre proposte: segui la Serie A e la Liga Profesional

Sulla piattaforma Dazn torna la Serie A con Udinese-Roma alle 20:45, un appuntamento serale ideale per chi vuole vivere il grande calcio italiano.

In notturna, l’Argentina chiama su Sportitalia con Tigre-Racing alle 23:45, match di Liga Profesional perfetto per chi non vuole mettere fine alla serata troppo presto.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport alle 20:30 è il turno di Giana Erminio-Union Brescia, incontro di Serie C che tiene accesi i riflettori sul campionato con storie e ambizioni da seguire con attenzione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

