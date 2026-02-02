Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve
I giallorossi non si vogliono fare superare dai bianconeri: l'obiettivo è tornare a pari punti con il Napoli. Tutti i match in onda in TV lunedì 2 febbraio 2026
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Udinese-Roma alle 20:45, passando per la Premier League con Sunderland-Burnley e fino alla notte argentina con Tigre-Racing. Ecco tutto ciò che c’è da vedere lunedì 2 febbraio 2026.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Udinese-Roma alle 20:45
- Altre proposte: segui la Serie A e la Liga Profesional
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Appuntamento con la Serie A su Sky: Udinese-Roma alle 20:45
Su Sky Sport Calcio va in scena Udinese-Roma alle 20:45, grande classico di Serie A con novanta minuti ad alta intensità. I giallorossi non vogliono perdere lo slancio e puntano a tornare davanti alla Juventus, reduce da un sonoro poker al Parma. L’obiettivo è agganciare nuovamente il Napoli al terzo posto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il meglio d’Oltremanica su Sky Sport Arena con Sunderland-Burnley alle 21:00, sfida di Premier League che promette ritmo e duelli in ogni zona del campo.
Spazio anche alla Serie C su Sky Sport 1 con Giana Erminio-Union Brescia alle 20:30, un confronto utile per chi segue da vicino la corsa nei gironi e i verdetti della terza serie.
Altre proposte: segui la Serie A e la Liga Profesional
Sulla piattaforma Dazn torna la Serie A con Udinese-Roma alle 20:45, un appuntamento serale ideale per chi vuole vivere il grande calcio italiano.
In notturna, l’Argentina chiama su Sportitalia con Tigre-Racing alle 23:45, match di Liga Profesional perfetto per chi non vuole mettere fine alla serata troppo presto.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Su Rai Sport alle 20:30 è il turno di Giana Erminio-Union Brescia, incontro di Serie C che tiene accesi i riflettori sul campionato con storie e ambizioni da seguire con attenzione.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 27 gennaio 2026: il Como non si ferma più (chi rischia)
Le partite in onda martedì 27 gennaio 2026: nell'ottavo di Coppa Italia i lariani so...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)
Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udi...
Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A
Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce
Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona
Scoprite le migliori partite di mercoledì 7 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alle ...