Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 19 gennaio 2026: due sfide di Serie A e il derby calabrese Le partite in onda in TV lunedì 19 gennaio 2026: Cremonese-Verona per la zona retrocessione e Lazio-Como per un posto nelle Coppe. E Cosenza-Crotone è caldissima

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Cremonese-Verona e Lazio-Como alla Premier League con Brighton-Bournemouth, fino alla Serie C con Cosenza-Crotone. Un palinsesto ricco, con proposte per tutti i gusti e tutte le fasce orarie.

Altre reti: la Serie A su Dazn guida la serata

Alle 18:30 su Dazn spazio a Cremonese-Verona, appuntamento che apre la programmazione di Serie A. I veneti devono cercare di muovere la classifica per superare il Pisa e sganciarsi dall’ultimo posto; i lombardi, invece, vogliono evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione, dopo la brillante partenza di inizio campionato.

In prima serata, alle 20:45, su Dazn appuntamento con Lazio-Como, sfida per le posizioni europee tra gli azzurri, che possono scavalcare il Bologna e salire all’ottavo posto, e i lariani, reduci dalla sconfitta immeritata con il Milan e intenzionati a tenere a distanza l’Atalanta per il posto nella Conference League.

Premier League su Sky: Brighton-Bournemouth illumina la serata

Su Sky Sport Arena alle 21:00 va in scena Brighton-Bournemouth dalla Premier League.

Sul canale Sky Sport Calcio alle 20:30 spazio alla Serie C con Cosenza-Crotone, derby caldissimo di Calabria.

Grande calcio sulla Rai: Cosenza-Crotone in primo piano

Su Rai Sport alle 20:30 è in programma Cosenza-Crotone per la Serie C.

