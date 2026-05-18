Il calcio in TV oggi: l'Arsenal a caccia del titolo in Premier League Scoprite le migliori partite di lunedì 18 maggio 2026: la Premier League su Sky con Arsenal-Burnley

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio: scoprite le migliori in programma per lunedì 18 maggio 2026. In primo piano la Premier League con Arsenal-Burnley, da seguire in prima serata alle 21:00. Potrete scegliere la diretta su Sky Sport 1 oppure su Sky Sport Calcio, così da non perdere neanche un minuto di grande calcio.

Premier League su Sky: Arsenal-Burnley illumina la prima serata

Su Sky Sport 1, alle 21:00, va in scena Arsenal-Burnley (Premier League). Un appuntamento di prima serata per vivere l’atmosfera del grande calcio inglese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In alternativa, la sfida Arsenal-Burnley è disponibile alle 21:00 anche su Sky Sport Calcio, offrendo un’ulteriore opzione per seguire la partita in diretta secondo le vostre abitudini di visione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche