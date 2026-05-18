Il calcio in TV oggi: l'Arsenal a caccia del titolo in Premier League
Scoprite le migliori partite di lunedì 18 maggio 2026: la Premier League su Sky con Arsenal-Burnley
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio: scoprite le migliori in programma per lunedì 18 maggio 2026. In primo piano la Premier League con Arsenal-Burnley, da seguire in prima serata alle 21:00. Potrete scegliere la diretta su Sky Sport 1 oppure su Sky Sport Calcio, così da non perdere neanche un minuto di grande calcio.
Premier League su Sky: Arsenal-Burnley illumina la prima serata
Su Sky Sport 1, alle 21:00, va in scena Arsenal-Burnley (Premier League). Un appuntamento di prima serata per vivere l’atmosfera del grande calcio inglese.
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In alternativa, la sfida Arsenal-Burnley è disponibile alle 21:00 anche su Sky Sport Calcio, offrendo un’ulteriore opzione per seguire la partita in diretta secondo le vostre abitudini di visione.
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