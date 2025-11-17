Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 17 novembre 2025. Le proposte per riprendersi dalla Nazionale

Le migliori partite in onda in TV stasera, lunedì 17 novembre 2025: la Germania punta alle Qualificazioni Mondiali e la Serie C offre lo scontro tra Foggia e Cavese

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 17 novembre 2025. Le proposte per riprendersi dalla Nazionale

La giornata di oggi offre una scelta di tre appuntamenti di calcio: tra le Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky con Germania-Slovacchia e Diretta Gol, e la Serie C su Rai Sport con Foggia-Cavese, c’è spazio per tutti i gusti.

Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky: Germania-Slovacchia e Diretta Gol

Su Sky Sport Arena spazio alla sfida tra Germania-Slovacchia, calcio d’inizio alle 20:45: un appuntamento delle Qualificazioni Mondiali 2026 che promette ritmo e intensità.

Per chi preferisce seguire tutti i campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol alle 20:45, finestra che raccoglie i momenti chiave della serata dedicata alle nazionali.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C propone Foggia-Cavese

La serata si apre con la Serie C: Foggia-Cavese su Rai Sport alle 20:30, una sfida dal sapore tradizionale che mette di fronte due piazze calde del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

