Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 17 novembre 2025. Le proposte per riprendersi dalla Nazionale Le migliori partite in onda in TV stasera, lunedì 17 novembre 2025: la Germania punta alle Qualificazioni Mondiali e la Serie C offre lo scontro tra Foggia e Cavese

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una scelta di tre appuntamenti di calcio: tra le Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky con Germania-Slovacchia e Diretta Gol, e la Serie C su Rai Sport con Foggia-Cavese, c’è spazio per tutti i gusti.

Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky: Germania-Slovacchia e Diretta Gol

Su Sky Sport Arena spazio alla sfida tra Germania-Slovacchia, calcio d’inizio alle 20:45: un appuntamento delle Qualificazioni Mondiali 2026 che promette ritmo e intensità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per chi preferisce seguire tutti i campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol alle 20:45, finestra che raccoglie i momenti chiave della serata dedicata alle nazionali.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C propone Foggia-Cavese

La serata si apre con la Serie C: Foggia-Cavese su Rai Sport alle 20:30, una sfida dal sapore tradizionale che mette di fronte due piazze calde del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche