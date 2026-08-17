Palermo-Lecce, oggi la Coppa Italia gratis in TV: orario, dove vederla in chiaro e in streaming
Coppa Italia su Mediaset e l'amichevole Juventus-Juventus Next Gen su Sky e Dazn: ecco tutti i match in programma oggi 16 agosto.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: Coppa Italia con quattro sfide e un’amichevole di prestigio. Dalla Coppa Italia in chiaro e in streaming su Mediaset, fino al test Juventus-Juventus Next Gen su Sky e Dazn, c’è più di un’opzione per gli appassionati.
- Coppa Italia in chiaro su Mediaset: prime time con Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce
- Amichevole bianconera su Sky: Juventus-Juventus Next Gen alle 18:00
- Altre proposte: l'amichevole della Juventus su Dazn
Coppa Italia in chiaro su Mediaset: prime time con Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce
Italia 1: alle 18:30 Sassuolo-Cesena; in prima serata, alle 21:15, Palermo-Lecce, entrambe valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
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20: alle 18:00 Pisa-Empoli, poi alle 20:45 Cremonese-Sampdoria.
Mediaset Infinity: programmazione completa con Pisa-Empoli alle 18:00, Sassuolo-Cesena alle 18:30, Cremonese-Sampdoria alle 20:45 e Palermo-Lecce alle 21:15.
Amichevole bianconera su Sky: Juventus-Juventus Next Gen alle 18:00
Sky Sport 1: alle 18:00 Juventus-Juventus Next Gen.
Sky Sport Calcio: alle 18:00 Juventus-Juventus Next Gen.
Altre proposte: l’amichevole della Juventus su Dazn
Dazn: alle 18:00 Juventus-Juventus Next Gen.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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