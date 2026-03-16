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Sospiro di sollievo per l'Inter. Ma è già ora di tornare in campo

Oggi, lunedì 16 marzo 2026, si chiude la giornata di Serie A con Cremonese-Fiorentina. Anche i nerazzurri in campo per la Serie C. La programmazione TV completa

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Sospiro di sollievo per l'Inter. Ma è già ora di tornare in campo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Cremonese-Fiorentina su DAZN alla Premier League con Brentford-Wolverhampton su Sky Sport Calcio, fino alla Serie C con L.R. Vicenza-Inter su Rai Sport.

La Serie A su DAZN e il calcio giovanile su Sportitalia

La Serie A chiude la giornata con uno scontro chiave in ottica salvezza: Cremonese-Fiorentina è in diretta su DAZN alle 20:45.

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Spazio al campionato Primavera 1 su Sportitalia: Parma-Lecce alle 12:00, Monza-Cesena alle 14:00 e Fiorentina-Roma alle 18:00.

Grande calcio su Sky: Premier League e Serie C U23 in serata

La Premier League propone Brentford-Wolverhampton su Sky Sport Calcio alle 21:00.

Per la Serie C, appuntamento con L.R. Vicenza-Inter U23 su Sky Sport 1 alle 20:30.

Calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata

La Serie C vede in campo L.R. Vicenza-Inter su Rai Sport alle 20:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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