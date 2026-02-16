L'Inter riparte subito dopo le polemiche per il rosso a Kalulu: dove vederla Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, i nerazzurri in versione Under 23 affrontano Ospitaletto Franciacorta in Serie C. Cagliari-Lecce chiude la giornata di Serie A

La giornata di lunedì 16 febbraio 2026 offre una programmazione ricca di calcio, con appuntamenti per tutti i gusti: dalla Serie A con Cagliari-Lecce alle sfide di Serie C come Pineto-Ternana e Pergolettese-Union Brescia, fino al campionato Primavera 1 con Sassuolo-Atalanta. Tra pomeriggio e prima serata, le opzioni non mancano.

Serie A su Sky: Cagliari-Lecce illumina la serata

La prima serata su Sky Sport Calcio propone la Serie A con Cagliari-Lecce, in diretta alle 20:45: una sfida che promette intensità e ritmo, ideale per aprire il vostro lunedì di calcio.

Spazio anche alla Serie C su Sky Sport 1 con Ospitaletto Franciacorta-Inter U23, al via alle 20:30, un confronto dal grande interesse per la crescita dei giovani e per la corsa in classifica.

Alle 20:30 su Sky Sport Arena arriva Pergolettese-Union Brescia, match che mette di fronte due realtà determinate a dare continuità al proprio percorso.

Completa il quadro di serata su Sky Sport Mix Pineto-Ternana, con inizio alle 20:30: una partita che promette equilibrio e intensità in ogni zona del campo.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il Primavera 1 su Sportitalia

La Serie A è live anche su Dazn con Cagliari-Lecce, calcio d’inizio alle 20:45: un appuntamento serale perfetto per chi vuole seguire la massima serie in diretta.

Nel pomeriggio, il campionato Primavera 1 regala Sassuolo-Atalanta su Sportitalia, alle 15:00: uno sguardo sul futuro del nostro calcio con talenti da tenere d’occhio.

