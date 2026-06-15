Il calcio in TV oggi: alle 18 Spagna-Capo Verde, alle 21 Belgio-Egitto. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di lunedì 15 giugno 2026: Belgio-Egitto su Rai 1 e maratona Mondiali su Dazn
Scoprite le migliori partite di lunedì 15 giugno 2026: Belgio-Egitto su Rai 1 e maratona Mondiali su Dazn
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: i Mondiali 2026 tengono banco dal tardo pomeriggio alla notte fonda. In evidenza Belgio-Egitto, senza dimenticare Spagna-Capo Verde e incroci assolutamente originali come Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda.
- Grande calcio sulla Rai: Belgio-Egitto accende la prima serata
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Grande calcio sulla Rai: Belgio-Egitto accende la prima serata
In prima serata su Rai 1, alle 21:00, spazio ai Belgio-Egitto, appuntamento clou della giornata Mondiale per chi cerca una sfida di alto profilo in orario serale.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Su Dazn va in scena una vera maratona dei Mondiali 2026: si parte nel tardo pomeriggio, alle 18:00, con Spagna-Capo Verde, mentre in prima serata, alle 21:00, arriva Belgio-Egitto Alle 24.00 c’è Arabia Saudita-Uruguay, mentre alle 03:00 tocca a Iran-Nuova Zelanda.
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