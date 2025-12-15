Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 15 dicembre 2025. Dove vedere Roma-Como in diretta (doppia)
Tutte le partite in TV lunedì 15 dicembre 2025: grande sfida per le posizioni Champions tra i giallorossi e i lariani. Diretta su due canali. Ma non mancano altri match
Lunedì 15 dicembre 2025 porta in TV sei appuntamenti di calcio: una serata che spazia dalla Serie A alla Premier League, fino alla Serie C, con opzioni per tutti i gusti. In evidenza Roma-Como, il confronto inglese Manchester United-Bournemouth e le sfide di terza serie come Crotone-Casarano.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Como guida la serata
- Altre proposte: segui la Serie A su DAZN
- Grande calcio sulla Rai: Foggia-Monopoli infiamma la Serie C
Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Como guida la serata
Su Sky Sport Calcio, la serata di Serie A si accende con Roma-Como alle 20:45: novanta minuti da vivere azione dopo azione. I giallorossi di Gasperini vogliono consolidare il quarto posto e avvicinare il Napoli, sconfitto a Udine; i lariani puntano invece al "colpaccio" per superare Juve e Bologna e andare a pari punti con la Lupa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lo sguardo internazionale è su Sky Sport Max con Manchester United-Bournemouth alle 21:00, appuntamento di Premier League per completare la vostra serata di grande calcio.
Per chi segue la Serie C, Sky Sport Mix propone Crotone-Casarano alle 20:30, una sfida che promette intensità e ritmo dal primo all’ultimo minuto.
Sky Sport Arena completa l’offerta con Vis Pesaro-Ravenna alle 20:30, un altro incrocio fondamentale per la corsa in Serie C.
Altre proposte: segui la Serie A su DAZN
Su DAZN, spazio ancora alla massima serie con Roma-Como alle 20:45, per chi vuole concentrarsi sulla sfida principale della giornata.
Grande calcio sulla Rai: Foggia-Monopoli infiamma la Serie C
Su Rai Sport appuntamento alle 20:30 con Foggia-Monopoli, un match di Serie C che completa la proposta della serata.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il Como pronto a superare la Juventus: dove vedere la partita in TV oggi
Le migliori partite di lunedì 24 novembre 2025: i lariani affrontano il Torino per u...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Il calcio in TV oggi: riparte la Serie A con Como-Sassuolo. Dove vederla
Le partite in onda venerdì 28 novembre 2025: il campionato ricomincia dalle sponde d...
Lo sport scozzese nato nel 1500 è il grande protagonista della giornata di oggi: dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025: si chiude la giornata di ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: tanto calcio e la sfida Nba tra Doncic e "il cattivo"
I migliori eventi sportivi in onda lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A, la Serie C, i...
Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 28 novembre 2025: la Coppa del Mondo di s...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 5 dicembre 2025. È derby tra Calabria e Sicilia
Le partite in onda venerdì 5 dicembre 2025: tanto calcio internazionale, aspettando ...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...