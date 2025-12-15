Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 15 dicembre 2025. Dove vedere Roma-Como in diretta (doppia)

Tutte le partite in TV lunedì 15 dicembre 2025: grande sfida per le posizioni Champions tra i giallorossi e i lariani. Diretta su due canali. Ma non mancano altri match

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 15 dicembre 2025. Dove vedere Roma-Como in diretta (doppia)

Lunedì 15 dicembre 2025 porta in TV sei appuntamenti di calcio: una serata che spazia dalla Serie A alla Premier League, fino alla Serie C, con opzioni per tutti i gusti. In evidenza Roma-Como, il confronto inglese Manchester United-Bournemouth e le sfide di terza serie come Crotone-Casarano.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Como guida la serata

Su Sky Sport Calcio, la serata di Serie A si accende con Roma-Como alle 20:45: novanta minuti da vivere azione dopo azione. I giallorossi di Gasperini vogliono consolidare il quarto posto e avvicinare il Napoli, sconfitto a Udine; i lariani puntano invece al "colpaccio" per superare Juve e Bologna e andare a pari punti con la Lupa.

Lo sguardo internazionale è su Sky Sport Max con Manchester United-Bournemouth alle 21:00, appuntamento di Premier League per completare la vostra serata di grande calcio.

Per chi segue la Serie C, Sky Sport Mix propone Crotone-Casarano alle 20:30, una sfida che promette intensità e ritmo dal primo all’ultimo minuto.

Sky Sport Arena completa l’offerta con Vis Pesaro-Ravenna alle 20:30, un altro incrocio fondamentale per la corsa in Serie C.

Altre proposte: segui la Serie A su DAZN

Su DAZN, spazio ancora alla massima serie con Roma-Como alle 20:45, per chi vuole concentrarsi sulla sfida principale della giornata.

Grande calcio sulla Rai: Foggia-Monopoli infiamma la Serie C

Su Rai Sport appuntamento alle 20:30 con Foggia-Monopoli, un match di Serie C che completa la proposta della serata.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

