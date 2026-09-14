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Il calcio in TV oggi, lunedì 14 settembre: Roma, Como e Inter per la Serie A. Dove vedere le partite live

Scoprite le migliori partite di lunedì 14 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alla Premier League in prima serata

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Redazione

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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A in prima serata alla Premier League, senza dimenticare il calcio giovanile con la Primavera 1. Una programmazione pensata per tutti i gusti, tra grandi sfide nazionali e proposte internazionali.

Serie A e Premier in primo piano su Sky: Inter-Udinese e Leeds-Newcastle

Sera di grande calcio su Sky, con il palcoscenico principale dedicato alla Serie A. Su Sky Sport Calcio, appuntamento alle 20:45 con Inter-Udinese, una sfida che promette intensità e qualità, ideale per chi vuole vivere le emozioni del nostro campionato fino all’ultimo minuto.

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Per chi desidera uno sguardo oltre confine, su Sky Sport Max dalle 21:00 c’è Leeds United-Newcastle di Premier League, un confronto dal ritmo alto e dal grande impatto agonistico che completa alla perfezione la serata internazionale.

Altre proposte: segui la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia

La serata di Serie A è disponibile anche su DAZN. Si parte alle 18.30 con Torino-Roma e Como-PArmna e si chiude la giornata con Inter-Udinese alle 20:45, un’alternativa per seguire il match di cartello con la consueta copertura dedicata al campionato italiano.

Nel pomeriggio spazio ai talenti del futuro su Sportitalia: alle 15:00 riflettori su Roma-Como di Primavera 1, un’occasione per scoprire giovani interessanti e vivere un calcio frizzante e ricco di spunti tecnici.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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