Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 13 ottobre 2025.
Tutti i match in programma oggi, lunedì 13 ottobre 2025: la Francia vola in Islanda per le qualificazioni mondiali, Trento e Dolomiti bellunesi per la Serie C
La giornata di oggi offre una buona scelta di partite di calcio: tre appuntamenti delicati tra qualificazioni mondiali e Serie C per una serata adatta a tutti i gusti. In evidenza Islanda-Francia, l’appuntamento con Diretta Gol e la sfida di Serie C Trento-Pro Vercelli.
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Islanda-Francia guida la serata
- Serie C sulla Rai: Dolomiti Bellunesi-Lumezzane in evidenza
Qualificazioni Mondiali su Sky: Islanda-Francia guida la serata
Sulle frequenze di Sky Sport 1, appuntamento con Islanda-Francia (Qualificazioni Mondiali 2026), in onda alle 20:45 per una serata di grande calcio internazionale.
Per chi vuole seguire più campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026, al via alle 20:45.
Spazio alla Serie C su Sky Sport Max con Trento-Pro Vercelli, fischio d’inizio alle 20:30.
La Serie C propone anche Dolomiti Bellunesi-Lumezzane su Sky Sport Arena, in programma alle 20:30.
La partita Dolomiti Bellunesi-Lumezzane è disponibile anche su Rai Sport, con calcio d’inizio alle 20:30.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
