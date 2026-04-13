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Occasione d'oro per la Fiorentina: i viola non possono sbagliare

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, i toscani affrontano la Lazio: tutte le squadre dietro hanno perso, la chance salvezza è imperdibile. Ma i biancocelesti sono in palla

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Occasione d'oro per la Fiorentina: i viola non possono sbagliare

La giornata di lunedì 13 aprile 2026 offre 9 appuntamenti di calcio in TV: dalle sfide di Serie A e Premier League fino al campionato Primavera 1 e alla Liga Profesional argentina. Tra le scelte di spicco ci sono Fiorentina-Lazio su Dazn, Manchester United-Leeds su Sky Sport Calcio e il pomeriggio Primavera su Sportitalia.

La Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

In Serie A, su Dazn spazio a Fiorentina-Lazio alle 20:45, appuntamento di cartello del lunedì sera.

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Giornata ricca anche su Sportitalia: nella notte argentina Lanus-Banfield alle 00:00, mentre il pomeriggio è dedicato al campionato Primavera 1 con tre sfide in sequenza: Verona-Lazio alle 13:00, Torino-Cremonese alle 15:00 e Milan-Atalanta alle 17:00.

Grande calcio internazionale su Sky: Manchester United-Leeds illumina la serata

Su Sky Sport Calcio va in scena Manchester United-Leeds alle 21:00, un confronto ad alta intensità dalla Premier League.

La Serie C propone su Sky Sport 1 Benevento-Cavese alle 20:30.

Sempre in Serie C, appuntamento alle 20:30 su Sky Sport Arena con Crotone-Catania.

Calcio di Serie C sulla Rai: Crotone-Catania in prima serata

Sulla Rai Sport alle 20:30 va in onda Crotone-Catania, per chiudere la serata con il calcio di Serie C.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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