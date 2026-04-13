Occasione d'oro per la Fiorentina: i viola non possono sbagliare
Stasera, lunedì 13 aprile 2026, i toscani affrontano la Lazio: tutte le squadre dietro hanno perso, la chance salvezza è imperdibile. Ma i biancocelesti sono in palla
La giornata di lunedì 13 aprile 2026 offre 9 appuntamenti di calcio in TV: dalle sfide di Serie A e Premier League fino al campionato Primavera 1 e alla Liga Profesional argentina. Tra le scelte di spicco ci sono Fiorentina-Lazio su Dazn, Manchester United-Leeds su Sky Sport Calcio e il pomeriggio Primavera su Sportitalia.
- La Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia
- Grande calcio internazionale su Sky: Manchester United-Leeds illumina la serata
- Calcio di Serie C sulla Rai: Crotone-Catania in prima serata
La Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia
In Serie A, su Dazn spazio a Fiorentina-Lazio alle 20:45, appuntamento di cartello del lunedì sera.
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Giornata ricca anche su Sportitalia: nella notte argentina Lanus-Banfield alle 00:00, mentre il pomeriggio è dedicato al campionato Primavera 1 con tre sfide in sequenza: Verona-Lazio alle 13:00, Torino-Cremonese alle 15:00 e Milan-Atalanta alle 17:00.
Grande calcio internazionale su Sky: Manchester United-Leeds illumina la serata
Su Sky Sport Calcio va in scena Manchester United-Leeds alle 21:00, un confronto ad alta intensità dalla Premier League.
La Serie C propone su Sky Sport 1 Benevento-Cavese alle 20:30.
Sempre in Serie C, appuntamento alle 20:30 su Sky Sport Arena con Crotone-Catania.
Calcio di Serie C sulla Rai: Crotone-Catania in prima serata
Sulla Rai Sport alle 20:30 va in onda Crotone-Catania, per chiudere la serata con il calcio di Serie C.
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