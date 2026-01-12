Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli
I bianconeri vogliono il terzo posto, approfittando del pareggio degli azzurri (anche se hanno una partita in più). Le partite in onda oggi, lunedì 12 gennaio 2026
La giornata di oggi offre una ricca scelta di partite per tutti i gusti: dalla Serie A con Juventus-Cremonese e Genoa-Cagliari alle sfide di Serie C, fino al calcio giovanile del Primavera 1 e al big match internazionale Al Hilal-Al Nassr. Scegliete tra top match serali e appuntamenti del pomeriggio per non perdervi nemmeno un minuto di gioco.
- Serie A su Sky: Juventus-Cremonese alle 20:45
- Altre proposte: Serie A, Primavera e Saudi League su Dazn e Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata
Serie A su Sky: Juventus-Cremonese alle 20:45
Su Sky Sport 1 riflettori su Juventus-Cremonese, con fischio d’inizio alle 20:45. I bianconeri possono approfittare dei pareggi di Inter, Milan e Napoli per risalire ulteriormente la classifica ed entrare nella lotta scudetto. Nel mirino gli azzurri di Conte, che in caso di vittoria sarebbero raggiunti a quota 39 punti (anche se la squadra di Spalletti con stasera avrà una partita in più).
La sfida è proposta anche su Sky Sport Calcio alle 20:45: Juventus-Cremonese per una serata di grande calcio.
Spazio alla Serie C su Sky Sport Max con Giugliano-Picerno, in programma alle 20:30.
In contemporanea, su Sky Sport Arena c’è Salernitana-Cosenza, calcio d’inizio alle 20:30.
Altre proposte: Serie A, Primavera e Saudi League su Dazn e Sportitalia
Su Dazn doppio appuntamento con la Serie A: Genoa-Cagliari alle 18:30 e, a seguire, Juventus-Cremonese alle 20:45.
Calcio giovanile e internazionale su Sportitalia: per il Primavera 1 in campo Atalanta-Lecce alle 11:00, Frosinone-Verona alle 13:00 e Roma-Cremonese alle 15:00; in serata spazio alla Saudi League con Al Hilal-Al Nassr alle 18:30.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata
La prima serata di Rai Sport propone Salernitana-Cosenza, con calcio d’inizio alle 20:30.
