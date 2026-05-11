Il calcio in TV oggi: c'è Napoli-Bologna, dove vederla in diretta Scoprite le migliori partite di lunedì 11 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Premier League su Sky

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ANSA

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La serata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, propone due appuntamenti di calcio per tutti i gusti: la Serie A con Napoli-Bologna su Dazn e la Premier League con Tottenham-Leeds su Sky Sport Calcio. Due sfide in prima serata, tra palcoscenici nazionali e internazionali, per non restare senza emozioni.

Serie A su DAZN: c’è Napoli-Bologna

Su Dazn, alle 20:45 spazio a Napoli-Bologna, gara valida per la Serie A: una sfida del massimo campionato italiano perfetta per aprire la serata.

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Premier League su Sky: Tottenham-Leeds illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 21:00 va in scena Tottenham-Leeds, incontro di Premier League ideale per chi cerca il ritmo e lo spettacolo del calcio inglese.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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