Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 10 novembre 2025. Una sola partita (nobile) ma anche in chiaro

Stasera, lunedì 10 novembre 2025, in TV è in programma un solo match di Serie C, Salernitana-Crotone, visibile su Sky e Rai

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 10 novembre 2025. Una sola partita (nobile) ma anche in chiaro

La giornata di oggi offre una sola partita ma con il fascino di due ex di Serie A e il vantaggio della visione anche in chiaro: l’appuntamento della serata di lunedì 10 novembre 2025 è con la Serie C con Salernitana-Crotone, disponibile su due canali, Sky Sport Calcio e Rai Sport, entrambi alle 20:30.

Calcio su Sky: Salernitana-Crotone guida la serata di Serie C

Su Sky Sport Calcio, alle 20:30 va in scena Salernitana-Crotone, match di Serie C tra due squadre nobili già protagoniste del massimo campionato.

Grande calcio sulla Rai: Salernitana-Crotone illumina la serata

Su Rai Sport, alle 20:30 appuntamento sempre con Salernitana-Crotone, sfida di Serie C in programma in serata.

