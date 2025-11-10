Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 10 novembre 2025. Una sola partita (nobile) ma anche in chiaro Stasera, lunedì 10 novembre 2025, in TV è in programma un solo match di Serie C, Salernitana-Crotone, visibile su Sky e Rai

La giornata di oggi offre una sola partita ma con il fascino di due ex di Serie A e il vantaggio della visione anche in chiaro: l’appuntamento della serata di lunedì 10 novembre 2025 è con la Serie C con Salernitana-Crotone, disponibile su due canali, Sky Sport Calcio e Rai Sport, entrambi alle 20:30.

Calcio su Sky: Salernitana-Crotone guida la serata di Serie C

Su Sky Sport Calcio, alle 20:30 va in scena Salernitana-Crotone, match di Serie C tra due squadre nobili già protagoniste del massimo campionato.

Grande calcio sulla Rai: Salernitana-Crotone illumina la serata

Su Rai Sport, alle 20:30 appuntamento sempre con Salernitana-Crotone, sfida di Serie C in programma in serata.

