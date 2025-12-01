Il calcio in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: grande derby campano in prima serata (e gratis)
Le migliori partite di lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A chiude la giornata con Bologna-Cremonese. Benevento-Salernitana in onda in chiaro. La programmazione
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In palinsesto trovate 8 appuntamenti per tutti i gusti: dalla Serie A con Bologna-Cremonese su Dazn alla Serie C con Benevento-Salernitana su Sky Sport 1 e Rai Sport, passando per la Primavera 1 con Sassuolo-Fiorentina e il calcio argentino con Racing-Tigre su Sportitalia.
- Serie A su Dazn e le proposte Sportitalia: dalla A alla Primavera fino alla Liga Profesional
- Calcio su Sky: Benevento-Salernitana guida la serata sui canali sport
- Grande calcio sulla Rai: Benevento-Salernitana su Rai Sport
Serie A su Dazn e le proposte Sportitalia: dalla A alla Primavera fino alla Liga Profesional
In serata spicca la Serie A: alle 20:45 su Dazn va in scena Bologna-Cremonese, appuntamento principale del lunedì.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Giornata ricca anche su Sportitalia: si parte all’1:30 con Racing-Tigre (Liga Profesional), si prosegue alle 16:00 con la Primavera 1 e la sfida Sassuolo-Fiorentina, poi alle 20:00 spazio all’evento Messina Legends.
Calcio su Sky: Benevento-Salernitana guida la serata sui canali sport
Sui canali Sky la serata di Serie C è al centro del palinsesto. Alle 20:30 su Sky Sport 1 trova spazio Benevento-Salernitana, uno dei match più attesi del turno.
Alla stessa ora, alle 20:30, su Sky Sport Calcio riflettori su Cittadella-Union Brescia, mentre su Sky Sport Arena va in onda Vis Pesaro-Ascoli, offrendo un ampio ventaglio di scelte per gli appassionati.
Grande calcio sulla Rai: Benevento-Salernitana su Rai Sport
La proposta in chiaro della serata è su Rai Sport, che alle 20:30 trasmette Benevento-Salernitana, incontro di Serie C ideale per chi cerca una sfida intensa a inizio settimana.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: tanto calcio e la sfida Nba tra Doncic e "il cattivo"
I migliori eventi sportivi in onda lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A, la Serie C, i...
Il calcio in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Velez Sarsfield-River Plate gratis in diretta tv
Scoprite le migliori partite di domenica 16 novembre 2025: dalle Qualificazioni Mond...
Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla
Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 20...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV
Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla
Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth
Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop
Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscatta...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta
Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...