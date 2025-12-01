Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: grande derby campano in prima serata (e gratis)

Le migliori partite di lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A chiude la giornata con Bologna-Cremonese. Benevento-Salernitana in onda in chiaro. La programmazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: grande derby campano in prima serata (e gratis)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In palinsesto trovate 8 appuntamenti per tutti i gusti: dalla Serie A con Bologna-Cremonese su Dazn alla Serie C con Benevento-Salernitana su Sky Sport 1 e Rai Sport, passando per la Primavera 1 con Sassuolo-Fiorentina e il calcio argentino con Racing-Tigre su Sportitalia.

Serie A su Dazn e le proposte Sportitalia: dalla A alla Primavera fino alla Liga Profesional

In serata spicca la Serie A: alle 20:45 su Dazn va in scena Bologna-Cremonese, appuntamento principale del lunedì.

Giornata ricca anche su Sportitalia: si parte all’1:30 con Racing-Tigre (Liga Profesional), si prosegue alle 16:00 con la Primavera 1 e la sfida Sassuolo-Fiorentina, poi alle 20:00 spazio all’evento Messina Legends.

Calcio su Sky: Benevento-Salernitana guida la serata sui canali sport

Sui canali Sky la serata di Serie C è al centro del palinsesto. Alle 20:30 su Sky Sport 1 trova spazio Benevento-Salernitana, uno dei match più attesi del turno.

Alla stessa ora, alle 20:30, su Sky Sport Calcio riflettori su Cittadella-Union Brescia, mentre su Sky Sport Arena va in onda Vis Pesaro-Ascoli, offrendo un ampio ventaglio di scelte per gli appassionati.

Grande calcio sulla Rai: Benevento-Salernitana su Rai Sport

La proposta in chiaro della serata è su Rai Sport, che alle 20:30 trasmette Benevento-Salernitana, incontro di Serie C ideale per chi cerca una sfida intensa a inizio settimana.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

