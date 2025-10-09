Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 9 ottobre 2025. L'Italia ai Mondiali e la sfida tra Inghilterra e Galles

Scoprite le partite in TV di giovedì 9 ottobre 2025: le qualificazioni mondiali 2026 su Sky e USA-Italia U20 su Rai Sport

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 9 ottobre 2025. L'Italia ai Mondiali e la sfida tra Inghilterra e Galles

La giornata di oggi offre un’interessante scelta di partite di calcio: sono 4 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte per tutti i gusti. Tra le sfide da non perdere spiccano Repubblica Ceca-Croazia, l’atteso derby britannico Inghilterra-Galles e il confronto giovanile USA-Italia ai Mondiali U20.

Qualificazioni Mondiali su Sky: serata di big match e Diretta Gol

Su Sky Sport 1, alle 18:00, spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Finlandia-Lituania.

Su Sky Sport Calcio, la giornata propone Finlandia-Lituania alle 18:00 e, alle 20:45, Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026.

Su Sky Sport Arena, alle 20:45, in campo le Qualificazioni Mondiali 2026 con Inghilterra-Galles.

Su Sky Sport Mix, sempre alle 20:45, appuntamento con Repubblica Ceca-Croazia per le Qualificazioni Mondiali 2026.

Grande calcio sulla Rai: USA-Italia U20 dal Cile

Su Rai Sport, alle 21:30, Mondiali U20 Cile 2025 con USA-Italia.

Altre proposte: Repubblica Ceca-Croazia su Cielo

Sulle altre reti, alle 20:45 su Cielo va in onda Repubblica Ceca-Croazia, valida per le Qualificazioni Mondiali 2026.

