Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 9 ottobre 2025. L'Italia ai Mondiali e la sfida tra Inghilterra e Galles
Scoprite le partite in TV di giovedì 9 ottobre 2025: le qualificazioni mondiali 2026 su Sky e USA-Italia U20 su Rai Sport
La giornata di oggi offre un’interessante scelta di partite di calcio: sono 4 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte per tutti i gusti. Tra le sfide da non perdere spiccano Repubblica Ceca-Croazia, l’atteso derby britannico Inghilterra-Galles e il confronto giovanile USA-Italia ai Mondiali U20.
- Qualificazioni Mondiali su Sky: serata di big match e Diretta Gol
- Grande calcio sulla Rai: USA-Italia U20 dal Cile
- Altre proposte: Repubblica Ceca-Croazia su Cielo
Qualificazioni Mondiali su Sky: serata di big match e Diretta Gol
Su Sky Sport 1, alle 18:00, spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Finlandia-Lituania.
Su Sky Sport Calcio, la giornata propone Finlandia-Lituania alle 18:00 e, alle 20:45, Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026.
Su Sky Sport Arena, alle 20:45, in campo le Qualificazioni Mondiali 2026 con Inghilterra-Galles.
Su Sky Sport Mix, sempre alle 20:45, appuntamento con Repubblica Ceca-Croazia per le Qualificazioni Mondiali 2026.
Grande calcio sulla Rai: USA-Italia U20 dal Cile
Su Rai Sport, alle 21:30, Mondiali U20 Cile 2025 con USA-Italia.
Altre proposte: Repubblica Ceca-Croazia su Cielo
Sulle altre reti, alle 20:45 su Cielo va in onda Repubblica Ceca-Croazia, valida per le Qualificazioni Mondiali 2026.
