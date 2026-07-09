Mbappé contro Hakimi: dove vedere gratis in TV il quarto di finale mondiale Francia-Marocco
Ai Mondiali 2026 iniziano i quarti e la prima sfida è avvincente: il talento enorme dei transalpini contro l'orgoglio dei nordafricani. Diretta in chiaro e streaming
La giornata di oggi offre un grande appuntamento di calcio internazionale: scoprite la sfida dei Mondiali 2026 tra Francia-Marocco. Due le opzioni di visione per tutti i gusti: in chiaro su Rai 1 oppure in streaming su Dazn, per non perdere nemmeno un minuto dell’evento.
- Grande calcio sulla Rai: Francia-Marocco illumina la prima serata
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 in streaming
Grande calcio sulla Rai: Francia-Marocco illumina la prima serata
Su Rai 1 alle 22:00 va in onda Francia-Marocco, appuntamento dei Mondiali 2026 che mette di fronte due Nazionali pronte a darsi battaglia in una sfida tutta da vivere: il talento dei transalpini contro l’orgoglio dei nordafricani.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 in streaming
Per chi preferisce lo streaming, su Dazn alle 22:00 è disponibile Francia-Marocco, la stessa sfida dei Mondiali 2026 per una visione flessibile e sempre a portata di mano.
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