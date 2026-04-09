Coppe europee, oggi tocca a Fiorentina e Bologna. Una partita è gratis per tutti
Oggi, giovedì 9 aprile 2026, i viola affrontano il Crystal Palace e i rossoblu l'Aston Villa. In chiaro, in prima serata, l'affascinante Porto-Nottingham Forest
Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di giovedì 9 aprile 2026. Tra UEFA Europa League e Conference League su Sky, senza dimenticare Porto-Nottingham Forest su TV8 e il calcio internazionale con Damac-Al Qadisya su Sportitalia, le scelte non mancano per tutti i gusti.
- Notti europee su Sky: Bologna-Aston Villa su Sky Sport 1 guida la serata
- Altre proposte: segui l'Europa League e la Saudi League
Notti europee su Sky: Bologna-Aston Villa su Sky Sport 1 guida la serata
Su Sky Sport 1 alle 21:00 riflettori puntati su Bologna-Aston Villa, valida per la UEFA Europa League.
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Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:45 con Rayo Vallecano-Aek Atene per la UEFA Conference League, mentre alle 21:00 spazio a Porto-Nottingham Forest per la UEFA Europa League.
Su Sky Sport Arena alle 21:00 appuntamento di UEFA Conference League con Crystal Palace-Fiorentina.
Su Sky Sport Max alle 21:00 va in onda Diretta Gol Uel-Uecl, la finestra dedicata a Europa League e Conference League per non perdere le sfide in contemporanea.
Altre proposte: segui l’Europa League e la Saudi League
Su TV8 alle 21:00 in palinsesto Porto-Nottingham Forest, match di UEFA Europa League per una serata di grande calcio internazionale.
Su Sportitalia alle 18:00 spazio alla Saudi League con Damac-Al Qadisya, una proposta alternativa per chi vuole seguire il calcio oltre i confini europei.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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