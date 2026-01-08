Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 8 gennaio 2026. Il Milan non può perdere Le partite in onda oggi, giovedì 8 gennaio 2026: i rossoneri inseguono l'Inter in fuga e non hanno scelta, se non vincere. Grande sfida in Premier League

Scoprite le migliori partite di calcio in programma giovedì 8 gennaio 2026: proposte per tutti i gusti, tra Serie A e Premier League. In evidenza Cremonese-Cagliari alle 18:30, Milan-Genoa alle 20:45 e Arsenal-Liverpool alle 21:00.

Altre proposte: segui la Serie A su Dazn

Su Dazn, alle 18:30, Cremonese-Cagliari, sfida di metà classifica tra due squadre reduci da altrettante sconfitte nell’ultimo turno. I lombardi sono avanti di 3 punti ma non vincono da 5 partite.

Ancora su Dazn, alle 20:45, Milan-Genoa: i rossoneri non possono permettersi passi falsi con l’Inter avanti di 4 punti, grazie alla vittoria sul Parma, e al Napoli appaiato dopo l’imprevisto pareggio con il Verona.

Premier League su Sky: Arsenal-Liverpool illumina la serata

Su Sky Sport 1, alle 21:00, Arsenal-Liverpool dalla Premier League: la capolista londinese vuole continuare il suo "filotto" di vittorie e tenere a debita distanza i Reds, lontani 14 punti dopo 20 giornate.

Sul canale Sky Sport Calcio, alle 21:00, sempre Arsenal-Liverpool di Premier League.

