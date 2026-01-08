Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 8 gennaio 2026. Il Milan non può perdere
Le partite in onda oggi, giovedì 8 gennaio 2026: i rossoneri inseguono l'Inter in fuga e non hanno scelta, se non vincere. Grande sfida in Premier League
Scoprite le migliori partite di calcio in programma giovedì 8 gennaio 2026: proposte per tutti i gusti, tra Serie A e Premier League. In evidenza Cremonese-Cagliari alle 18:30, Milan-Genoa alle 20:45 e Arsenal-Liverpool alle 21:00.
- Altre proposte: segui la Serie A su Dazn
- Premier League su Sky: Arsenal-Liverpool illumina la serata
Altre proposte: segui la Serie A su Dazn
Su Dazn, alle 18:30, Cremonese-Cagliari, sfida di metà classifica tra due squadre reduci da altrettante sconfitte nell’ultimo turno. I lombardi sono avanti di 3 punti ma non vincono da 5 partite.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ancora su Dazn, alle 20:45, Milan-Genoa: i rossoneri non possono permettersi passi falsi con l’Inter avanti di 4 punti, grazie alla vittoria sul Parma, e al Napoli appaiato dopo l’imprevisto pareggio con il Verona.
Premier League su Sky: Arsenal-Liverpool illumina la serata
Su Sky Sport 1, alle 21:00, Arsenal-Liverpool dalla Premier League: la capolista londinese vuole continuare il suo "filotto" di vittorie e tenere a debita distanza i Reds, lontani 14 punti dopo 20 giornate.
Sul canale Sky Sport Calcio, alle 21:00, sempre Arsenal-Liverpool di Premier League.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese
Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus-...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV
Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Mila...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...