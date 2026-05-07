Europa League, dove vedere la semifinale Aston Villa-Nottingham Forest in diretta TV
Scoprite le migliori partite di giovedì 7 maggio 2026: dall’Europa League in Diretta Gol su Sky alla sfida Aston Villa–Nottingham Forest
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio pensata per ogni appassionato: due appuntamenti in prima serata su Sky tra Europa League e Conference. Tra le proposte da non perdere spiccano Diretta Gol Uel-Uecl su Sky Sport 1 e la sfida Aston Villa-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio, entrambe alle 21:00.
Europa League e Conference su Sky: la serata corre con Diretta Gol
Su Sky Sport 1, alle 21:00, appuntamento con Diretta Gol Uel-Uecl (Diretta Gol Europa e Conference League), per seguire in contemporanea i momenti chiave della serata europea.
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Sempre alle 21:00 su Sky Sport Calcio riflettori puntati su Aston Villa-Nottingham Forest, incontro valido per la UEFA Europa League.
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