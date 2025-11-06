Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 6 novembre 2025. Dove vedere Roma, Fiorentina e Bologna
Le partite di giovedì 6 novembre 2025: dall’Italia U17 ai match delle italiane in Europa e Conference League. Dove vanno in onda e le partite in chiaro
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori tra nazionali e coppe europee. Dal pomeriggio con Bolivia-Italia su Rai Sport alla serata di UEFA Europa League e UEFA Conference League su Sky, fino al confronto Betis-Lione su TV8.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida la Bolivia
- Europa e Conference su Sky: la notte di Rangers-Roma e Bologna-Brann
- Altre proposte: segui l’Europa League
Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida la Bolivia
Su Rai Sport, alle 13:30, va in scena Bolivia-Italia, match della Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: un appuntamento da non perdere per seguire gli Azzurrini in un test internazionale dal grande fascino.
Europa e Conference su Sky: la notte di Rangers-Roma e Bologna-Brann
Su Sky Sport 1 si parte alle 18:45 con Mainz-Fiorentina per la UEFA Conference League, mentre alle 21:00 riflettori sull’UEFA Europa League con Rangers-Roma, per una serata ad alta intensità.
Su Sky Sport Calcio, dalle 18:45, spazio a Diretta Gol UEFA Europa e Conference League per vivere in tempo reale tutti i principali aggiornamenti; alle 21:00, invece, appuntamento con l’UEFA Europa League e Bologna-Brann.
Su Sky Sport Arena, alle 18:45, l’UEFA Europa League propone Sturm-Nottingham Forest; in seconda serata, alle 21:00, ancora multipla con Diretta Gol.
Altre proposte: segui l’Europa League
Su TV8, alle 21:00, appuntamento con l’UEFA Europa League: in campo Betis-Lione, per un confronto internazionale ricco di spunti nella cornice del giovedì europeo.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
