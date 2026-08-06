Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, giovedì 6 agosto: la Fiorentina sfida il Deportivo. Dove vedere il match

Amichevole estiva: Fiorentina-Deportivo La Coruña alle 20:00 su DAZN

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Moise Kean, attaccante della Fiorentina
ANSA

Oggi, giovedì 6 agosto 2026, il palinsesto calcistico propone un solo appuntamento in TV, perfetto per chi cerca amichevoli precampionato e sfide internazionali tra club. Un’occasione utile per seguire i primi test estivi e ritrovare il ritmo partita.

Altre proposte: amichevole estiva su DAZN con la Fiorentina

Su DAZN, alle 20:00, va in scena l’amichevole Fiorentina-Deportivo La Coruña: un test utile per valutare la condizione e le prime indicazioni in vista della nuova stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Scoprite le migliori partite di domenica 2 agosto 2026: amichevoli su DAZN e Sky, ca...
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus

Il calcio in TV oggi, venerdì 31 luglio: amichevoli per Juventus e Como. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di venerdì 31 luglio 2026: dall’amichevole della Juvent...
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como

Il calcio in TV oggi 29 luglio, amichevoli di prestigio per Como e Fiorentina. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di mercoledì 29 luglio 2026: Como Cup su Sportitalia e ...
Paulo Dybala, attaccante della Roma

Il calcio in TV oggi, martedì 4 agosto 2026: amichevole per la Roma. Quando e dove vederla

Scoprite le migliori partite di martedì 4 agosto 2026: dalla Liga Profesional su Spo...
Federico Dimarrco, terzino dell'Inter

Il calcio in TV oggi, mercoledì 5 agosto: prima Milan-Inter, poi Juventus, Lazio e Napoli. Dove vederle

Amichevoli di lusso nel mercoledì 5 agosto 2026: il Derby di Milano e Chelsea-Juvent...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino

Le migliori partite di sabato 1 agosto 2026: amichevoli di lusso su Sky e Dazn, calc...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finalina dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finalina dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 luglio 2026: dai Mondiali su Rai 1 e Dazn ...
Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri del Napoli

Il calcio in TV oggi (22 luglio): tempo di amichevoli per Napoli, Bologna e Fiorentina

Guida essenziale e aggiornamenti live: il calcio in TV di mercoledì 22 luglio 2026 s...
Lionel Messi, stella dell'Argentina

Calcio in TV stasera: Messi sfida l'Inghilterra per la finale mondiale. Quando e dove vedere il match

Scoprite le migliori partite di mercoledì 15 luglio 2026: Inghilterra-Argentina in d...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

andrea-delogu

Andrea Delogu

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963