Il calcio in TV oggi, giovedì 6 agosto: la Fiorentina sfida il Deportivo. Dove vedere il match
Amichevole estiva: Fiorentina-Deportivo La Coruña alle 20:00 su DAZN
Oggi, giovedì 6 agosto 2026, il palinsesto calcistico propone un solo appuntamento in TV, perfetto per chi cerca amichevoli precampionato e sfide internazionali tra club. Un’occasione utile per seguire i primi test estivi e ritrovare il ritmo partita.
Altre proposte: amichevole estiva su DAZN con la Fiorentina
Su DAZN, alle 20:00, va in scena l’amichevole Fiorentina-Deportivo La Coruña: un test utile per valutare la condizione e le prime indicazioni in vista della nuova stagione.
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