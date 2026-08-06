Il calcio in TV oggi, giovedì 6 agosto: la Fiorentina sfida il Deportivo. Dove vedere il match Amichevole estiva: Fiorentina-Deportivo La Coruña alle 20:00 su DAZN

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ANSA

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Oggi, giovedì 6 agosto 2026, il palinsesto calcistico propone un solo appuntamento in TV, perfetto per chi cerca amichevoli precampionato e sfide internazionali tra club. Un’occasione utile per seguire i primi test estivi e ritrovare il ritmo partita.

Altre proposte: amichevole estiva su DAZN con la Fiorentina

Su DAZN, alle 20:00, va in scena l’amichevole Fiorentina-Deportivo La Coruña: un test utile per valutare la condizione e le prime indicazioni in vista della nuova stagione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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