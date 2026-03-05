Il Milan si prepara al derby: la sfida sembra già segnata (ma attenzione)
Oggi, giovedì 5 marzo 2026, la Primavera rossonera affronta la Cremonese in uno scontro tutto lombardo: i grigiorossi sono ultimi ma promettono battaglia
Giovedì 5 marzo 2026 offre una selezione di partite pensata per tutti i gusti: dalla Serie C in evidenza su Sky alla Primavera 1 nel pomeriggio su Sportitalia. Tra sfide di formazione e appuntamenti serali, c’è più di un motivo per sintonizzarsi e scegliere il match giusto.
- Serie C protagonista su Sky: in evidenza Az Picerno-Atalanta U23 su Sky Sport 1
- Altre proposte: la Primavera 1 su Sportitalia
Serie C protagonista su Sky: in evidenza Az Picerno-Atalanta U23 su Sky Sport 1
Su Sky Sport 1 va in onda Az Picerno-Atalanta U23 alle 18:00.
Programmazione ricca anche su Sky Sport Calcio: alle 18:00 Giugliano-Monopoli, mentre in prima serata alle 20:30 Benevento-Catania.
Altre proposte: la Primavera 1 su Sportitalia
Il pomeriggio di Sportitalia è dedicato alla Primavera 1: alle 14:00 Atalanta-Cesena, a seguire alle 16:00 Milan-Cremonese, derby tutto lombardo tra i rossoneri (lontani dalla vetta 14 punti) e i grigiorossi sconsolatamente ultimi ma con un bottino nelle ultime 5 partite identico a quello dei rivali milanesi.
