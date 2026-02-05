La Juventus vuole schiacciare i nerazzurri (che hanno perso la loro stella): dove vederla in chiaro e gratis
Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, i bianconeri sfidano l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia. Non ci sarà Lookman, andato in Spagna, ma lo scontro è duro
La giornata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, offre una sola partita ma di grande richiamo: la Coppa Italia con il big match Atalanta-Juventus, da seguire su Italia 1 oppure su Mediaset Infinity.
Coppa Italia su Mediaset: Atalanta-Juventus illumina la serata
Alle 21:00 su Italia 1 va in scena Atalanta-Juventus, sfida valida per la Coppa Italia. Dopo la vittoria dell’Inter sui "cugini" del Torino, la Juventus punta a raggiungere la semifinale della competizione. Forte di una netta ripresa in campionato, la squadra di Luciano Spalletti deve però vedersela con i bergamaschi, che hanno fatto cinque risultati utili di fila nelle ultime di Serie A. E, anche senza Lookman, partito per la Spagna, sono un ostacolo notevole, soprattutto in casa.
La partita è disponibile alle 21:00 anche su Mediaset Infinity: Atalanta-Juventus in diretta integrale.
