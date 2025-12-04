Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 4 dicembre 2025. Dove vedere gratis e in chiaro il Milan

Le migliori partite in onda oggi, giovedì 4 dicembre 2025: in Coppa Italia i rossoneri contro la Lazio e il Bologna sfida il Parma. Grande match in Premier League

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 4 dicembre 2025. Dove vedere gratis e in chiaro il Milan

La giornata di oggi offre una scelta ricca di partite di calcio: sei appuntamenti in palinsesto e tre sfide di grande richiamo, tra Coppa Italia e Premier League. Tra le proposte da non perdere spiccano Bologna-Parma e Lazio-Milan per la Coppa Italia, oltre a Manchester United-West Ham dalla Premier League.

Coppa Italia su Mediaset: due sfide imperdibili tra Bologna-Parma e Lazio-Milan

Su Italia 1 doppio appuntamento con la Coppa Italia: alle 18:00 Bologna-Parma apre il programma, mentre alle 21:00 tocca a Lazio-Milan, per una serata che alterna intensità e grandi nomi.

Su Mediaset Infinity sono disponibili gli stessi incontri: Bologna-Parma alle 18:00 e Lazio-Milan alle 21:00, per seguire entrambe le sfide in sequenza.

Premier League su Sky: Manchester United-West Ham illumina la serata

Sulle reti Sky la serata si tinge d’Inghilterra: su Sky Sport 1, alle 21:00, va in onda Manchester United-West Ham, una partita che promette ritmo e qualità tecnica.

La sfida Manchester United-West Ham è proposta anche su Sky Sport Calcio, sempre alle 21:00, offrendo un’ulteriore opzione per non perdere nemmeno un minuto dell’incontro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

