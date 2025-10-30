Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 30 ottobre 2025. La Lazio vuole tornare in alto
Le partite di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in TV: si chiude il turno infrasettimanale di Serie A con i biancazzurri a Pisa e Cagliari-Sassuolo. C'è anche la Saudi League
La giornata di oggi offre una selezione di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Cagliari-Sassuolo nel tardo pomeriggio e Pisa-Lazio in prima serata, fino alla Saudi League con Al Ahli-Al Riyad. Scoprite le migliori partite di giovedì 30 ottobre 2025 e preparatevi a una serata di grande calcio.
Serie A su Dazn: doppio appuntamento con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio
Su Dazn la programmazione di Serie A propone due appuntamenti imperdibili: alle 18:30 si parte con Cagliari-Sassuolo, mentre alle 20:45 riflettori puntati su Pisa-Lazio, per una serata che promette intensità ed emozioni.
Serie A su Sky: Pisa-Lazio in prima serata su Sky Sport Calcio
In prima serata Sky Sport Calcio trasmette Pisa-Lazio alle 20:45, una sfida che chiude il giovedì di campionato con qualità tecnica e grande interesse.
Altre proposte: segui la Saudi League su Sportitalia
Per chi desidera guardare calcio internazionale, su Sportitalia va in scena alle 18:30 Al Ahli-Al Riyad, match valido per la Saudi League.
