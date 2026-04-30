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Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane)

I match di Europa e Conference League in programmazione televisiva oggi, giovedì 30 aprile 2026: c'è un derby inglese da non perdere

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Redazione

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Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane)

La serata di giovedì 30 aprile 2026 offre tre appuntamenti di calcio internazionale: scoprite le migliori sfide tra Europa League e Conference. In evidenza Diretta Gol Uel-Uecl, oltre a Braga-Friburgo e Nottingham Forest-Aston Villa, per una programmazione capace di soddisfare tutti i gusti.

Grande calcio su Sky: Diretta Gol Europa e Conference League e sfide di Europa League

Alle 21:00 su Sky Sport 1 appuntamento con Diretta Gol Uel-Uecl, la finestra multipla per seguire in simultanea i principali match di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

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Alla stessa ora, su Sky Sport Arena, spazio a Braga-Friburgo, incontro valido per la UEFA Europa League: 90 minuti da vivere azione dopo azione.

Alle 21:00 su Sky Sport Calcio tocca a Nottingham Forest-Aston Villa, sfida tutta inglese che arricchisce la serata di UEFA Europa League.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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