Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane)
I match di Europa e Conference League in programmazione televisiva oggi, giovedì 30 aprile 2026: c'è un derby inglese da non perdere
La serata di giovedì 30 aprile 2026 offre tre appuntamenti di calcio internazionale: scoprite le migliori sfide tra Europa League e Conference. In evidenza Diretta Gol Uel-Uecl, oltre a Braga-Friburgo e Nottingham Forest-Aston Villa, per una programmazione capace di soddisfare tutti i gusti.
Grande calcio su Sky: Diretta Gol Europa e Conference League e sfide di Europa League
Alle 21:00 su Sky Sport 1 appuntamento con Diretta Gol Uel-Uecl, la finestra multipla per seguire in simultanea i principali match di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.
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Alla stessa ora, su Sky Sport Arena, spazio a Braga-Friburgo, incontro valido per la UEFA Europa League: 90 minuti da vivere azione dopo azione.
Alle 21:00 su Sky Sport Calcio tocca a Nottingham Forest-Aston Villa, sfida tutta inglese che arricchisce la serata di UEFA Europa League.
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