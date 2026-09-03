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Il calcio in TV oggi, giovedì 3 settembre: Palermo-Mantova e Cagliari-Verona in Coppa Italia. Dove vederle live

Coppa Italia su Italia 1 e Mediaset Infinity, più Saudi League su Sportitalia: tutte le partite di giovedì 3 settembre 2026

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Redazione

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Alessandro Romano, promettente centrocampista del Cagliari
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: doppio appuntamento con la Coppa Italia su Mediaset, disponibile sia in chiaro sia in streaming, e una sfida di Saudi League su Sportitalia. Una serata per tutti i gusti: dalle emozioni della coppa nazionale al fascino del calcio internazionale.

Coppa Italia in chiaro su Mediaset: doppio appuntamento da Palermo e Cagliari

Sulla Italia 1 si parte alle 18:00 con Palermo–Mantova, anticipo che apre la serata di Coppa Italia. In prima serata, alle 21:00, spazio a Cagliari–Hellas Verona, sfida che promette intensità e grande agonismo.

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Su Mediaset Infinity copertura completa in streaming: alle 18:00 Palermo–Mantova, mentre alle 21:00 riflettori su Cagliari–Verona, per seguire ogni minuto della coppa anche da dispositivi connessi.

Altre proposte: la Saudi League su Sportitalia

Per chi cerca un sapore internazionale, Sportitalia propone alle 20:00 Diriyah–Al Qadisiyah, match di Saudi League che arricchisce il palinsesto serale con talenti e ritmi del campionato saudita.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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