Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 29 gennaio 2026: Roma e Bologna all'ultimo atto

I giallorossi e i felsinei affrontano Panathinaikos e Maccabi nell'ultima giornata di "league phase": tutti i match in programma in TV giovedì 29 gennaio 2026

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 29 gennaio 2026: Roma e Bologna all'ultimo atto

La giornata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, offre tre appuntamenti di calcio in TV: c’è l’Europa League con Panathinaikos-Roma, Maccabi Tel Aviv-Bologna e Betis-Feyenoord, oltre alla Saudi League con Al Qadsiah-Al Hilal. Un palinsesto che mette insieme calcio europeo e internazionale, con opzioni serali e pomeridiane per tutti i gusti.

Europa League su Sky: la Roma in campo su Sky Sport 1

Per l’ottava e ultima giornata della "league phase" – con 18 partite da seguire anche grazie alla Diretta Gol (Sky Sport 251) – alle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare il posto tra le prime otto. Alla stessa ora, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, toccherà anche al Bologna di Vincenzo Italiano – già qualificato ai playoff – sul campo del Maccabi Tel Aviv. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan.

Altre proposte: segui l’Europa League e il calcio internazionale

Su TV8, alle 21:00, spazio all’UEFA Europa League con Betis-Feyenoord.

Su Sportitalia, alle 18:30, appuntamento con la Saudi League: Al Qadsiah-Al Hilal.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

