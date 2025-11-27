Calcio in TV: dove vedere Roma, Bologna e Fiorentina (ma c'è anche l'Italia contro il Brasile)
Le partite in onda giovedì 27 novembre 2025: serata di Europa e Conference League per tre italiane. Ma anche la Nazionale U17 e una partita in chiaro gratis
La giornata di oggi, giovedì 27 novembre 2025, offre una vasta scelta di partite di calcio: sono dieci gli appuntamenti complessivi, con proposte per tutti i gusti. Tra le sfide da non perdere spiccano Brasile-Italia su Rai Sport, il doppio appuntamento di Europa League Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo su Sky Sport 1, e Rangers-Braga su TV8.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida il Brasile al Mondiale
- Serata europea su Sky: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo su Sky Sport 1
- Altre proposte: segui l'Europa League
Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 sfida il Brasile al Mondiale
Su Rai Sport il pomeriggio si accende con la Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: Brasile-Italia inizia alle 13:30, un’occasione per seguire gli Azzurrini contro una delle scuole più prestigiose del calcio mondiale.
Serata europea su Sky: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo su Sky Sport 1
Su Sky Sport 1 è tempo di UEFA Europa League: alle 18:45 Roma-Midtjylland, a seguire alle 21:00 Bologna-Salisburgo. Due incroci europei che aprono e chiudono la prima serata con grande intensità.
Sky Sport Mix propone un viaggio tra Est e Nord Europa: alle 18:45 Viktoria Plzen-Friburgo, poi alle 21:00 Nottingham Forest-Malmoe, per una doppia finestra ricca di ritmo.
Sul canale Sky Sport Calcio spazio alla copertura totale dei campi: alle 18:45 Diretta Gol per seguire simultaneamente Europa ed Conference League, mentre alle 21:00 riflettori sulla Fiorentina-AEK di UEFA Conference League.
Chi preferisce lo zapping tra i match può puntare su Sky Sport Max: alle 18:45 Aston Villa-Young Boys in Europa League e alle 21:00 ancora Diretta Gol per non perdere nessun episodio decisivo della serata.
Altre proposte: segui l’Europa League
Su TV8 la notte europea prende forma alle 21:00 con Rangers-Braga, una sfida di UEFA Europa League che promette intensità e spettacolo fino all’ultimo minuto.
