Il calcio in TV oggi, giovedì 27 agosto: Hapoel-Atalanta, dove vederla in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 27 agosto 2026: Atalanta in Conference League su TV8
Scoprite le migliori partite di calcio in programma giovedì 27 agosto 2026. La giornata di oggi mette al centro la UEFA Conference League con l’Atalanta: calcio europeo in prima serata, una sfida internazionale dal grande fascino e un appuntamento ideale per chi tifa italiano.
Altre proposte: serata di Conference League con l’Atalanta su TV8
Su TV8 alle 20:00 va in onda la UEFA Conference League con Hapoel Tel Aviv-Atalanta.
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