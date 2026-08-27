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Il calcio in TV oggi, giovedì 27 agosto: Hapoel-Atalanta, dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di giovedì 27 agosto 2026: Atalanta in Conference League su TV8

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L'Atalanta sfida l'Hapoel per l'accesso alla fase a gironi della Conference League
ANSA

Scoprite le migliori partite di calcio in programma giovedì 27 agosto 2026. La giornata di oggi mette al centro la UEFA Conference League con l’Atalanta: calcio europeo in prima serata, una sfida internazionale dal grande fascino e un appuntamento ideale per chi tifa italiano.

Altre proposte: serata di Conference League con l’Atalanta su TV8

Su TV8 alle 20:00 va in onda la UEFA Conference League con Hapoel Tel Aviv-Atalanta.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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