Italia, è il giorno della verità: la sfida di oggi vale doppio. Perché
Stasera, giovedì 26 marzo 2026, la Nazionale maggiore affronta l'Irlanda del Nord nello spareggio mondiale. Ma c'è anche l'Under 21 per gli Europei
La giornata di oggi offre una ricca scelta di calcio per tutti i gusti: sei appuntamenti tra qualificazioni e amichevoli, con proposte in diverse fasce orarie. Spiccano in prima serata Italia-Irlanda del Nord su Rai 1 alle 20:45, il confronto Galles-Bosnia ed Erzegovina su Sky Sport Max alle 20:45 e, nel tardo pomeriggio, Italia-Macedonia del Nord U21 su Rai 2 alle 18:15.
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia verso il Mondiale e l'U21 in corsa per l'Europeo
- Grande calcio su Sky: qualificazioni mondiali e Diretta Gol in prima serata
Grande calcio sulla Rai: l’Italia verso il Mondiale e l’U21 in corsa per l’Europeo
Sera di passione azzurra su Rai 1: alle 20:45 va in scena Italia-Irlanda del Nord, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un appuntamento da non perdere per seguire da vicino il cammino della Nazionale maggiore in una sfida che promette intensità e ritmo.
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Nel preserale, riflettori puntati sulla Nazionale giovanile: alle 18:15 su Rai 2 è tempo di Italia-Macedonia del Nord, incontro delle qualificazioni agli Europei U21 2027. Un test importante per misurare ambizioni e crescita del gruppo under in una fase chiave del percorso.
Grande calcio su Sky: qualificazioni mondiali e Diretta Gol in prima serata
Giornata intensa su Sky Sport Calcio, che apre il pomeriggio alle 16:00 con l’amichevole internazionale Moldavia-Lituania, ideale per scaldare i motori verso la sera. A seguire, alle 18:00, spazio alle qualificazioni ai Mondiali 2026 con Turchia-Romania. Il prime time offre invece alle 20:45 Diretta Gol, per vivere in simultanea le emozioni dai campi europei.
Sempre in prima serata, alle 20:45, su Sky Sport Max riflettori su Galles-Bosnia ed Erzegovina, una sfida che può indirizzare le ambizioni delle due nazionali nel percorso verso la rassegna iridata.
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