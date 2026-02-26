Dove vedere Fiorentina e Bologna (che giocano contro squadre mai sentite) Stasera, giovedì febbraio 2026, viola e rossoblu affrontano rispettivamente i polacchi del Jagiellonia e i norvegesi del Brann. La programmazione TV

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: giovedì 26 febbraio 2026 propone più opzioni per tutti i gusti. In evidenza tre appuntamenti: Fiorentina-Jagiellonia, Bologna-Brann e Nottingham Forest-Fenerbahce.

Europa League su Sky: Fiorentina e Bologna protagoniste su Sky Sport 1

Su Sky Sport 1, la serata di UEFA Europa League si apre alle 18:45 con Fiorentina-Jagiellonia, mentre in prima serata alle 21:00 spazio a Bologna-Brann, per un doppio appuntamento che accompagna gli appassionati dalle prime sfide fino al clou della giornata.

Per chi vuole seguire un’altra gara del tardo pomeriggio, su Sky Sport Mix alle 18:45 va in onda Ferencvaros-Ludogorets, un confronto utile per avere uno sguardo più ampio sul turno europeo.

In prima serata, su Sky Sport Arena alle 21:00 riflettori su Nottingham Forest-Fenerbahce, match che promette intensità e ritmo alto nel giovedì di coppa.

Infine, per non perdersi nulla tra Europa ed Conference League, su Sky Sport Calcio appuntamento con Diretta Gol Uel-Uecl sia alle 18:45 sia alle 21:00, per un racconto in tempo reale di tutte le principali emozioni della serata.

Altre proposte: segui l’Europa League

Per chi cerca un’alternativa, su TV8 alle 21:00 va in onda Nottingham Forest-Fenerbahce, un’opportunità per vivere una grande sfida di UEFA Europa League in prima serata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

