Dove vedere Fiorentina e Bologna (che giocano contro squadre mai sentite)
Stasera, giovedì febbraio 2026, viola e rossoblu affrontano rispettivamente i polacchi del Jagiellonia e i norvegesi del Brann. La programmazione TV
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: giovedì 26 febbraio 2026 propone più opzioni per tutti i gusti. In evidenza tre appuntamenti: Fiorentina-Jagiellonia, Bologna-Brann e Nottingham Forest-Fenerbahce.
- Europa League su Sky: Fiorentina e Bologna protagoniste su Sky Sport 1
- Altre proposte: segui l'Europa League
Europa League su Sky: Fiorentina e Bologna protagoniste su Sky Sport 1
Su Sky Sport 1, la serata di UEFA Europa League si apre alle 18:45 con Fiorentina-Jagiellonia, mentre in prima serata alle 21:00 spazio a Bologna-Brann, per un doppio appuntamento che accompagna gli appassionati dalle prime sfide fino al clou della giornata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per chi vuole seguire un’altra gara del tardo pomeriggio, su Sky Sport Mix alle 18:45 va in onda Ferencvaros-Ludogorets, un confronto utile per avere uno sguardo più ampio sul turno europeo.
In prima serata, su Sky Sport Arena alle 21:00 riflettori su Nottingham Forest-Fenerbahce, match che promette intensità e ritmo alto nel giovedì di coppa.
Infine, per non perdersi nulla tra Europa ed Conference League, su Sky Sport Calcio appuntamento con Diretta Gol Uel-Uecl sia alle 18:45 sia alle 21:00, per un racconto in tempo reale di tutte le principali emozioni della serata.
Altre proposte: segui l’Europa League
Per chi cerca un’alternativa, su TV8 alle 21:00 va in onda Nottingham Forest-Fenerbahce, un’opportunità per vivere una grande sfida di UEFA Europa League in prima serata.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti
Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, i playoff di Europa e Conference League con le due i...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 22 gennaio 2026: Roma e Bologna in Europa e un big match in chiaro
Giallorossi e rossoblu impegnati in coppa (e in casa) contro Stoccarda e Celtic. Una...
Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma
Scoprite le migliori partite di domenica 22 febbraio 2026: Serie A su Sky e DAZN, Pr...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola
Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Solo in due ci mettono la faccia: cosa vedere stasera se non volete guardare Sanremo
Contro la "corazzata" del Festival si schierano solamente Paolo Del Debbio e Corrado...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro
I nerazzurri incontrano i primi della classe in Champions, l'Arsenal, per non uscire...