Il calcio in TV: si parte alle 22 con Ecuador-Germania. Dove vedere le partite in diretta Scoprite le migliori partite di giovedì 25 giugno 2026: dai Mondiali su Rai e Dazn al calcio giovanile U-17 su Sky

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali ai Mondiali 2026 in chiaro e in streaming, fino al calcio giovanile con l’U-17 Serie A. Tra prime serate e appuntamenti notturni, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Grande calcio sulla Rai: Ecuador-Germania in prima serata ai Mondiali 2026

Alle 22:00 su Rai 1 va in onda Ecuador-Germania, appuntamento dei Mondiali 2026 che illumina la prima serata.

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Altre proposte: i Mondiali 2026 continuano su Dazn

Su Dazn, alle 22:00 doppio appuntamento con Curaçao-Costa d’Avorio ed Ecuador-Germania. In nottata, alle 01:00, spazio a Tunisia-Paesi Bassi e Giappone-Svezia; a seguire, alle 04:00, chiudono la programmazione Turchia-Usa e Paraguay-Australia, per una maratona mondiale senza interruzioni.

Appuntamento su Sky: il calcio giovanile U-17 in evidenza

Alle 20:00 su Sky Sport Arena va in scena U-17 Serie A (Campionati Nazionali Giovanili SGS), per chi vuole seguire da vicino i talenti del futuro.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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