Il calcio in TV: si parte alle 22 con Ecuador-Germania. Dove vedere le partite in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 25 giugno 2026: dai Mondiali su Rai e Dazn al calcio giovanile U-17 su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali ai Mondiali 2026 in chiaro e in streaming, fino al calcio giovanile con l’U-17 Serie A. Tra prime serate e appuntamenti notturni, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.
- Grande calcio sulla Rai: Ecuador-Germania in prima serata ai Mondiali 2026
- Altre proposte: i Mondiali 2026 continuano su Dazn
- Appuntamento su Sky: il calcio giovanile U-17 in evidenza
Grande calcio sulla Rai: Ecuador-Germania in prima serata ai Mondiali 2026
Alle 22:00 su Rai 1 va in onda Ecuador-Germania, appuntamento dei Mondiali 2026 che illumina la prima serata.
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Altre proposte: i Mondiali 2026 continuano su Dazn
Su Dazn, alle 22:00 doppio appuntamento con Curaçao-Costa d’Avorio ed Ecuador-Germania. In nottata, alle 01:00, spazio a Tunisia-Paesi Bassi e Giappone-Svezia; a seguire, alle 04:00, chiudono la programmazione Turchia-Usa e Paraguay-Australia, per una maratona mondiale senza interruzioni.
Appuntamento su Sky: il calcio giovanile U-17 in evidenza
Alle 20:00 su Sky Sport Arena va in scena U-17 Serie A (Campionati Nazionali Giovanili SGS), per chi vuole seguire da vicino i talenti del futuro.
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