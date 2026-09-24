Il calcio in TV oggi, giovedì 24 settembre: parte la Nations League con Olanda-Germania. Dove vederla live Scoprite le migliori partite di giovedì 24 settembre 2026: Nations League su Sky e Olanda-Germania anche in chiaro su TV8

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: sfide tra Nazionali nella UEFA Nations League, un ricco mosaico con la Diretta Gol e il grande fascino del big match Olanda-Germania. Ce n’è per tutti i gusti: dall’anticipo del pomeriggio alle emozioni della prima serata.

Nations League su Sky: Olanda-Germania illumina la serata

Su Sky Sport 1 va in scena il grande classico europeo Olanda-Germania, calcio d’inizio alle 20:45: una sfida di altissimo livello per chi cerca il meglio della serata di Nations League.

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Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:00 con Andorra-Malta, un confronto che apre il giovedì di nazionale. In prima serata, alle 20:45, appuntamento con Diretta Gol per seguire simultaneamente le partite in programma e non perdere nessun momento decisivo.

Altre proposte: il big match Olanda-Germania in chiaro

In chiaro su TV8, alle 20:45, spazio al fascino di Olanda-Germania, ideale per chi desidera vivere la grande notte di Nations League senza perdersi lo spettacolo delle Nazionali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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