Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe)
Europa e Conference League protagoniste della serata televisiva di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: su quale piattaforma vedere Roma, Bologna e Fiorentina e il match in chiaro
Giovedì 23 ottobre 2025 offre una ricca scelta di calcio europeo per tutti i gusti: dalla UEFA Europa League con Roma-Viktoria Plzen e FCSB-Bologna, alla UEFA Conference League con Rapid Vienna-Fiorentina, senza dimenticare le finestre in simultanea e una sfida affascinante come Nottingham Forest-Porto. Preparatevi a una serata intensa tra grandi club e dirette multicanale.
Europa League in primo piano su Sky: Roma e Bologna guidano la serata
Su Sky Sport 1 doppio appuntamento con la UEFA Europa League: alle 18:45 FCSB-Bologna, mentre alle 21:00 riflettori su Roma-Viktoria Plzen.
Su Sky Sport Calcio spazio alla UEFA Conference League con Rapid Vienna-Fiorentina alle 18:45; a seguire, alle 21:00, la multipla Diretta Gol UEFA Europa e Conference League per non perdere i momenti chiave della serata.
Su Sky Sport Arena si parte alle 18:45 con Diretta Gol Uel-Uecl, mentre alle 21:00 va in campo Nottingham Forest-Porto (UEFA Europa League).
Tra le altre reti, su TV8 alle 21:00 appuntamento con Nottingham Forest-Porto, gara della UEFA Europa League.
