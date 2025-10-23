Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025. Dove guardare Bologna e Fiorentina (e cosa si vede gratis delle Coppe) Europa e Conference League protagoniste della serata televisiva di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: su quale piattaforma vedere Roma, Bologna e Fiorentina e il match in chiaro

Giovedì 23 ottobre 2025 offre una ricca scelta di calcio europeo per tutti i gusti: dalla UEFA Europa League con Roma-Viktoria Plzen e FCSB-Bologna, alla UEFA Conference League con Rapid Vienna-Fiorentina, senza dimenticare le finestre in simultanea e una sfida affascinante come Nottingham Forest-Porto. Preparatevi a una serata intensa tra grandi club e dirette multicanale.

Europa League in primo piano su Sky: Roma e Bologna guidano la serata

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento con la UEFA Europa League: alle 18:45 FCSB-Bologna, mentre alle 21:00 riflettori su Roma-Viktoria Plzen.

Su Sky Sport Calcio spazio alla UEFA Conference League con Rapid Vienna-Fiorentina alle 18:45; a seguire, alle 21:00, la multipla Diretta Gol UEFA Europa e Conference League per non perdere i momenti chiave della serata.

Su Sky Sport Arena si parte alle 18:45 con Diretta Gol Uel-Uecl, mentre alle 21:00 va in campo Nottingham Forest-Porto (UEFA Europa League).

Altre proposte: segui l’Europa League

Tra le altre reti, su TV8 alle 21:00 appuntamento con Nottingham Forest-Porto, gara della UEFA Europa League.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

