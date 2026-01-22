Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 22 gennaio 2026: Roma e Bologna in Europa e un big match in chiaro

Giallorossi e rossoblu impegnati in coppa (e in casa) contro Stoccarda e Celtic. Una partita di cartello è gratis per tutti: Celta Vigo-Lille. La programmazione

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 22 gennaio 2026: Roma e Bologna in Europa e un big match in chiaro

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dall’Europa League con i grandi club europei fino al campionato Primavera 1. Tra le sfide da segnare ci sono Roma-Stoccarda, Bologna-Celtic e Celta Vigo-Lille, con opzioni adatte a tutti i gusti e a tutte le fasce orarie.

Europa League su Sky: Roma-Stoccarda guida la serata

Su Sky Sport 1, l’Europa League parte alle 18:45 con Bologna-Celtic e prosegue alle 21:00 con Roma-Stoccarda, per una serata a tinte italiane che promette intensità e spettacolo.

Su Sky Sport Mix, doppio appuntamento: si comincia alle 18:45 con Young Boys-Lione e si continua alle 21:00 con Celta Vigo-Lille, per un viaggio tra Svizzera e Spagna all’insegna dell’Europa League.

Su Sky Sport Max, programma internazionale: alle 18:45 Fenerbahce-Aston Villa e alle 21:00 Braga-Nottingham Forest, due sfide che mettono di fronte tradizione e nuovi progetti europei.

Per chi preferisce il mosaico di emozioni, alle 21:00 su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol UEL, per seguire in simultanea i momenti chiave dai vari campi.

Altre proposte: segui l’Europa League e il Primavera 1

Su TV8, alle 21:00, riflettori su Celta Vigo-Lille, un confronto ad alta intensità che completa la proposta europea della serata.

Calcio giovanile su Sportitalia: alle 10:30 si apre con Verona-Cagliari e si prosegue alle 14:00 con Torino-Roma nel campionato Primavera 1, per osservare da vicino i talenti del futuro.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

