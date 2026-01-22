Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 22 gennaio 2026: Roma e Bologna in Europa e un big match in chiaro
Giallorossi e rossoblu impegnati in coppa (e in casa) contro Stoccarda e Celtic. Una partita di cartello è gratis per tutti: Celta Vigo-Lille. La programmazione
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dall’Europa League con i grandi club europei fino al campionato Primavera 1. Tra le sfide da segnare ci sono Roma-Stoccarda, Bologna-Celtic e Celta Vigo-Lille, con opzioni adatte a tutti i gusti e a tutte le fasce orarie.
- Europa League su Sky: Roma-Stoccarda guida la serata
- Altre proposte: segui l'Europa League e il Primavera 1
Europa League su Sky: Roma-Stoccarda guida la serata
Su Sky Sport 1, l’Europa League parte alle 18:45 con Bologna-Celtic e prosegue alle 21:00 con Roma-Stoccarda, per una serata a tinte italiane che promette intensità e spettacolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Mix, doppio appuntamento: si comincia alle 18:45 con Young Boys-Lione e si continua alle 21:00 con Celta Vigo-Lille, per un viaggio tra Svizzera e Spagna all’insegna dell’Europa League.
Su Sky Sport Max, programma internazionale: alle 18:45 Fenerbahce-Aston Villa e alle 21:00 Braga-Nottingham Forest, due sfide che mettono di fronte tradizione e nuovi progetti europei.
Per chi preferisce il mosaico di emozioni, alle 21:00 su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol UEL, per seguire in simultanea i momenti chiave dai vari campi.
Altre proposte: segui l’Europa League e il Primavera 1
Su TV8, alle 21:00, riflettori su Celta Vigo-Lille, un confronto ad alta intensità che completa la proposta europea della serata.
Calcio giovanile su Sportitalia: alle 10:30 si apre con Verona-Cagliari e si prosegue alle 14:00 con Torino-Roma nel campionato Primavera 1, per osservare da vicino i talenti del futuro.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Celta Vigo-Bologna, stasera in TV: dove vederla, orario e il big-match di Europa League in chiaro (gratis)
I rossoblù di Italiano volano in Spagna per la sesta giornata di campionato, mentre ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa
Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra
Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: da Benevento-Crotone alla Coppa d'Africa
Scoprite le migliori partite di lunedì 5 gennaio 2026: dalla Coppa d'Africa su Sport...
Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV
Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Calcio in TV: dove vedere Roma, Bologna e Fiorentina (ma c'è anche l'Italia contro il Brasile)
Le partite in onda giovedì 27 novembre 2025: serata di Europa e Conference League pe...