Il calcio in TV oggi: Bundesliga, Saudi League e Primavera in diretta Scoprite le migliori partite di giovedì 21 maggio 2026: Bundesliga su Sky e doppio appuntamento su Sportitalia tra Primavera 1 e Saudi League

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ANSA

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La giornata di oggi offre una selezione di 3 appuntamenti calcistici: scoprite le migliori proposte tra Wolfsburg-Paderborn su Sky Sport Calcio, Roma-Bologna in Primavera 1 e la Diretta gol dedicata alla Saudi League su Sportitalia. Scelte per tutti i gusti, con opzioni pomeridiane e serali.

Calcio internazionale su Sky: la Bundesliga propone Wolfsburg-Paderborn

Su Sky Sport Calcio spazio alla Bundesliga con il play-out tra Wolfsburg-Paderborn, in programma alle 20:30, per decidere chi giocherà la prossima stagione nella massima serie del calcio tedesco. Un’opportunità per seguire il grande calcio tedesco in prima serata.

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Altre proposte: Primavera 1 e Saudi League su Sportitalia

Su Sportitalia il pomeriggio si apre con Roma-Bologna, sfida valida per la Primavera 1, alle 18:00. In serata, dalle 20:00, appuntamento con la Diretta gol dedicata alla Saudi League, per una panoramica completa dei match in corso.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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