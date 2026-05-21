Il calcio in TV oggi: Bundesliga, Saudi League e Primavera in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 21 maggio 2026: Bundesliga su Sky e doppio appuntamento su Sportitalia tra Primavera 1 e Saudi League
La giornata di oggi offre una selezione di 3 appuntamenti calcistici: scoprite le migliori proposte tra Wolfsburg-Paderborn su Sky Sport Calcio, Roma-Bologna in Primavera 1 e la Diretta gol dedicata alla Saudi League su Sportitalia. Scelte per tutti i gusti, con opzioni pomeridiane e serali.
- Calcio internazionale su Sky: la Bundesliga propone Wolfsburg-Paderborn
- Altre proposte: Primavera 1 e Saudi League su Sportitalia
Calcio internazionale su Sky: la Bundesliga propone Wolfsburg-Paderborn
Su Sky Sport Calcio spazio alla Bundesliga con il play-out tra Wolfsburg-Paderborn, in programma alle 20:30, per decidere chi giocherà la prossima stagione nella massima serie del calcio tedesco. Un’opportunità per seguire il grande calcio tedesco in prima serata.
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Altre proposte: Primavera 1 e Saudi League su Sportitalia
Su Sportitalia il pomeriggio si apre con Roma-Bologna, sfida valida per la Primavera 1, alle 18:00. In serata, dalle 20:00, appuntamento con la Diretta gol dedicata alla Saudi League, per una panoramica completa dei match in corso.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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