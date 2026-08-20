Il calcio in TV oggi, 20 agosto: Atalanta-Hapoel Tel Aviv in diretta, quando e dove vederla
Scoprite le migliori partite di giovedì 20 agosto 2026: Atalanta in Conference League su TV8 e la Saudi League su Sportitalia
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio: dalla UEFA Conference League con Atalanta-Hapoel Tel Aviv in chiaro su TV8 al calcio internazionale della Saudi League con Al Fayha-Al Hilal su Sportitalia. Due appuntamenti serali per tutti i gusti, tra impegni europei e scenari extraeuropei.
Altre proposte: Conference League in chiaro su TV8 con Atalanta-Hapoel Tel Aviv
Su TV8, alle 20:45, spazio alla UEFA Conference League con Atalanta-Hapoel Tel Aviv, match d’andata dei playoff di Copnference League, una sfida che porta in primo piano il giovedì europeo.
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Alle 20:00 su Sportitalia riflettori puntati sulla Saudi League con Al Fayha-Al Hilal, per chi vuole seguire il grande calcio internazionale.
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