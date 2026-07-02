Il calcio in TV: ai Mondiali si parte con Spagna-Austria. Dove vedere le partite in diretta Nazionali protagoniste: Mondiali in prima serata su Rai 1, Italia U19 nel pomeriggio su Rai Sport e maratona su Dazn

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Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, giovedì 2 luglio 2026. Tra le proposte spiccano la sfida dei Mondiali 2026 Spagna-Austria in prima serata, l’appuntamento degli Europei U19 con Croazia-Italia nel pomeriggio e una maratona iridata su Dazn tra notte e alba, per tutti i gusti e in ogni fascia oraria.

Grande calcio sulla Rai: Mondiali 2026 in prima serata e Italia U19 nel pomeriggio

In prima serata su Rai 1, alle 21:00, va in scena il match dei Mondiali 2026 Spagna-Austria, una sfida tra Nazionali che accende la serata con il fascino della rassegna iridata.

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Nel pomeriggio, alle 15:00 su Rai Sport, spazio agli Europei U19 Galles 2026 con Croazia-Italia, appuntamento ideale per seguire la Nazionale giovanile azzurra in una competizione internazionale.

Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Su Dazn la giornata mondiale inizia alle 21:00 con Spagna-Austria per chi preferisce seguire il match sulla piattaforma, prosegue all’01:00 con Portogallo-Croazia e si chiude alle 05:00 con Svizzera-Algeria.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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