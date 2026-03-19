Calcio, la sfida "fratricida" tra Roma e Bologna: dove vederla (e l'alternativa gratis) Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, le due italiane di Europa League ripartono dall'1-1 dell'andata. Aston Villa-Lille è in chiaro per tutti

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: sette appuntamenti tra Europa League e Conference League, con opzioni per tutti i gusti. Tra le sfide più attese spiccano Roma-Bologna alle 21:00, Aston Villa-Lille alle 21:00 e Rakow-Fiorentina alle 18:45.

Europa e Conference League su Sky: Roma-Bologna e la Fiorentina protagoniste

Su Sky Sport 1, doppio appuntamento che copre l’intero arco della serata europea: alle 18:45 va in scena Rakow-Fiorentina (UEFA Conference League), mentre alle 21:00 riflettori puntati su Roma-Bologna (UEFA Europa League), per un prime time ad alta intensità.

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Alle 21:00 su Sky Sport Mix spazio all’Europa League con Calcio Uel Ottavi Di Finale (Ritorno) Porto-Stoccarda, un incrocio europeo dal peso specifico importante nella corsa ai quarti.

Sempre alle 21:00, su Sky Sport Max, appuntamento con Aston Villa-Lille (UEFA Europa League), confronto di grande ritmo tra Premier League e Ligue 1.

Per chi preferisce seguire più campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio è prevista Diretta Gol Uel-Uecl alle 18:45 e alle 21:00, la soluzione ideale per non perdere gol e highlights da Europa League e Conference League.

Altre proposte: segui l’Europa League

Su TV8, appuntamento alle 21:00 con Aston Villa-Lille (UEFA Europa League), una valida alternativa per vivere le emozioni della serata europea in chiaro.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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