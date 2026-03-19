Calcio, la sfida "fratricida" tra Roma e Bologna: dove vederla (e l'alternativa gratis)
Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, le due italiane di Europa League ripartono dall'1-1 dell'andata. Aston Villa-Lille è in chiaro per tutti
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio europee: sette appuntamenti tra Europa League e Conference League, con opzioni per tutti i gusti. Tra le sfide più attese spiccano Roma-Bologna alle 21:00, Aston Villa-Lille alle 21:00 e Rakow-Fiorentina alle 18:45.
- Europa e Conference League su Sky: Roma-Bologna e la Fiorentina protagoniste
- Altre proposte: segui l'Europa League
Europa e Conference League su Sky: Roma-Bologna e la Fiorentina protagoniste
Su Sky Sport 1, doppio appuntamento che copre l’intero arco della serata europea: alle 18:45 va in scena Rakow-Fiorentina (UEFA Conference League), mentre alle 21:00 riflettori puntati su Roma-Bologna (UEFA Europa League), per un prime time ad alta intensità.
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Alle 21:00 su Sky Sport Mix spazio all’Europa League con Calcio Uel Ottavi Di Finale (Ritorno) Porto-Stoccarda, un incrocio europeo dal peso specifico importante nella corsa ai quarti.
Sempre alle 21:00, su Sky Sport Max, appuntamento con Aston Villa-Lille (UEFA Europa League), confronto di grande ritmo tra Premier League e Ligue 1.
Per chi preferisce seguire più campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio è prevista Diretta Gol Uel-Uecl alle 18:45 e alle 21:00, la soluzione ideale per non perdere gol e highlights da Europa League e Conference League.
Altre proposte: segui l’Europa League
Su TV8, appuntamento alle 21:00 con Aston Villa-Lille (UEFA Europa League), una valida alternativa per vivere le emozioni della serata europea in chiaro.
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