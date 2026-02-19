Trova nel Magazine
Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, i playoff di Europa e Conference League con le due italiane. E Celtic-Stoccarda è in chiaro: dove

Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti

Scoprite le migliori partite di calcio in programma nella serata di giovedì 19 febbraio 2026. La giornata offre una vasta scelta tra Europa League e Conference League, con proposte per tutti i gusti: dai playoff con squadre italiane come Bologna e Fiorentina alla visione multipla con Diretta Gol, fino alla sfida dal grande fascino Celtic-Stoccarda.

Playoff europei su Sky: in campo Bologna e Fiorentina, più Diretta Gol

Su Sky Sport 1 la serata si apre alle 18:45 con Calcio Uel Playoff (Andata) Brann-Bologna, mentre alle 21:00 spazio alla Conference League con Calcio Uecl Playoff (Andata) Jagiellonia-Fiorentina, per un doppio appuntamento che mette al centro le italiane impegnate negli spareggi europei.

Grande scelta anche su Sky Sport Max: alle 18:45 va in scena Fenerbahce-Nottingham Forest, seguita alle 21:00 dalla suggestiva Celtic-Stoccarda, per una serata ricca di alternative tra tradizione e intensità.

Su Sky Sport Mix appuntamenti da non perdere con l’Europa League: alle 18:45 riflettori su Paok-Celta Vigo, quindi alle 21:00 tocca a Lille-Stella Rossa, due sfide dal sapore internazionale per chi cerca percorsi alternativi ai grandi classici.

Per seguire più campi in contemporanea torna su Sky Sport Calcio l’appuntamento con Diretta Gol Europa & Conference, sia alle 18:45 sia alle 21:00, ideale per non perdere gol e highlights da tutti i principali campi europei della serata.

Altre proposte: segui l’Europa League

Sulle altre reti, occhi puntati su TV8 che alle 21:00 propone Celtic-Stoccarda, una sfida di grande tradizione e intensità per vivere la serata europea anche fuori dal bouquet principale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

