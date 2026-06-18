Il calcio in TV, Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia in prima serata. Dove vedere le partite in diretta
Mondiali 2026 in primo piano: Svizzera-Bosnia su Rai 1 e maratona su Dazn dalla sera alla notte
La giornata di oggi offre una ricca scelta di partite delle Nazionali ai Mondiali 2026: c’è spazio per la grande prima serata su Rai 1, per chi vuole anticipare l’emozione già nel tardo pomeriggio e per chi preferisce una lunga nottata di calcio su Dazn.
- Grande calcio sulla Rai: Svizzera-Bosnia illumina la prima serata
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Grande calcio sulla Rai: Svizzera-Bosnia illumina la prima serata
Su Rai 1, alle 21:00, riflettori puntati su Svizzera-Bosnia: una sfida dei Mondiali 2026 che promette intensità e grande agonismo, ideale per una serata di puro spettacolo.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Sulla piattaforma Dazn, la programmazione si apre alle 18:00 con Cechia-Sudafrica, per poi proseguire alle 21:00 con Svizzera-Bosnia. A seguire, allo scoccare della mezzanotte, spazio a Canada-Qatar alle 00:00, mentre nella notte gli appassionati potranno gustarsi Messico-Corea del Sud alle 03:00.
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