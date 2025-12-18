Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 18 dicembre 2025: dove vedere Juventus e Fiorentina
Le partite in onda giovedì 18 dicembre 2025: oltre alla semifinale di Supercoppa Italiana Napoli-Milan, ci sono i viola in Conference e la Juve in Primavera
La giornata di giovedì 18 dicembre 2025 offre cinque appuntamenti di calcio per tutti i gusti: dalla Supercoppa Italiana con Napoli-Milan alla serata europea con Lausanne Sport-Fiorentina, fino al mosaico di match con Diretta Gol UECL. Scegliete la vostra partita e preparatevi a vivere una serata di grande sport.
- Notte europea su Sky: Fiorentina in Conference League e Diretta Gol
- Supercoppa Italiana su Mediaset: Napoli-Milan guida la serata
- Altre proposte: il Primavera 1 su Sportitalia
Notte europea su Sky: Fiorentina in Conference League e Diretta Gol
Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio alla UEFA Conference League con Lausanne Sport-Fiorentina: una sfida che illumina il giovedì europeo, ideale per chi vuole seguire da vicino il percorso dei viola.
Per chi preferisce un quadro complessivo della serata, su Sky Sport Calcio alle 21:00 c’è Diretta Gol UECL, con collegamenti dai campi di Europa e Conference League per non perdere le azioni più importanti.
Supercoppa Italiana su Mediaset: Napoli-Milan guida la serata
Grande appuntamento con la Supercoppa su Italia 1: alle 20:00 va in scena Napoli-Milan, una sfida di prestigio che promette intensità e spettacolo.
La partita Napoli-Milan è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity alle 20:00, per chi desidera seguire il match su dispositivi connessi.
Altre proposte: il Primavera 1 su Sportitalia
Pomeriggio dedicato ai giovani talenti su Sportitalia: alle 14:00 si affrontano Juventus-Cesena per il campionato Primavera 1, un’occasione per scoprire i protagonisti di domani.
