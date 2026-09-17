Il calcio in TV oggi, giovedì 17 settembre: la Juventus fida il NEC in Europa League. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di giovedì 17 settembre 2026: dall’Europa League su Sky al grande calcio in chiaro su TV8
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra Europa League in prima serata, calcio italiano di Serie C e un match internazionale in chiaro, c’è spazio per tutti i gusti. Tra le sfide da tenere d’occhio spiccano Juventus-NEC, Besiktas-Marsiglia e le gare di Serie C come Desenzano-Lecco.
- Europa League su Sky: la Juventus protagonista in prima serata
- Altre proposte: Europa League anche in chiaro
Europa League su Sky: la Juventus protagonista in prima serata
Sui canali Sky non mancano i grandi appuntamenti europei. Su Sky Sport 1, il pomeriggio-sera si apre con Levski Sofia-Salisburgo alle 18:45, antipasto perfetto per la sfida delle 21:00 Juventus-NEC, match che accende la notte di Europa League.
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Ricca la proposta anche su Sky Sport Max, dove alle 18:45 va in scena OFI-Hoffenheim, mentre alle 21:00 è il momento di Diretta Gol Uel per seguire in simultanea tutte le emozioni dai vari campi europei.
La programmazione include anche un canale di raccordo come Sky Sport Mix, che offre alle 18:30 la gara di Serie C Desenzano-Lecco e in prima serata, alle 21:00, l’interessante incrocio europeo Real Sociedad-Bournemouth.
Spazio al calcio italiano su Sky Sport Calcio con due appuntamenti di Serie C: alle 18:30 Cittadella-Juventus Next Gen, seguita alle 21:00 da Union Brescia-Treviso, per una serata che alterna giovani talenti e tradizione.
Altre proposte: Europa League anche in chiaro
Per chi preferisce il calcio europeo in chiaro, su TV8 alle 21:00 va in scena Besiktas-Marsiglia, sfida dal sapore internazionale che completa al meglio il quadro della serata di Europa League.
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