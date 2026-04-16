Il calcio italiano senza squadre in Europa: lo scenario da incubo
Stasera, giovedì 16 aprile 2026, Bologna e Fiorentina cercano due miracoli per restare nelle Coppe. Ma le imprese sembrano disperate. Un match è gratis per tutti
Giovedì 16 aprile 2026 offre una serata europea ricca di scelte: tra UEFA Europa League e Conference League non mancano le alternative. Tra le proposte più interessanti spiccano Aston Villa-Bologna, la sfida di Conference Fiorentina-Crystal Palace e l’ampia copertura con Diretta Gol Europa e Conference League.
- Europa in primo piano su Sky: Aston Villa-Bologna guida la serata
- Altre proposte: segui l'Europa League
Europa in primo piano su Sky: Aston Villa-Bologna guida la serata
Su Sky Sport 1 alle 21:00 riflettori su Aston Villa-Bologna, sfida di UEFA Europa League che promette intensità e qualità. All’andata al Dall’Ara finì 3-1 per gli inglesi.
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Su Sky Sport Arena si parte alle 18:45 con Diretta Gol Europa e Conference League per vivere in contemporanea i momenti chiave dai campi europei; alle 21:00 spazio a Fiorentina-Crystal Palace, appuntamento di UEFA Conference League. Nel primo scontro i viola hanno perso con un netto 3-0 a Londra.
Su Sky Sport Calcio alle 18:45 tocca a Celta Vigo-Friburgo per l’UEFA Europa League; in prima serata, alle 21:00, prosegue la programmazione con la UEFA Europa League.
Altre proposte: segui l’Europa League
Su TV8 alle 21:00 va in scena Nottingham Forest-Porto, match di UEFA Europa League che arricchisce l’offerta della serata.
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