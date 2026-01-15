Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: per il Milan si fa dura
Le partite in onda in TV giovedì 15 gennaio 2026: apre Verona-Bologna e chiude Como-Milan, con i rossoneri chiamati all'impresa per non lasciare scappare l'Inter
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: due appuntamenti di Serie A per accompagnare il pomeriggio e la prima serata. In programma Verona-Bologna e Como-Milan, per una serata che mette insieme intensità, tecnica e grande tradizione.
La Serie A su DAZN accende la serata
Su DAZN si parte alle 18:30 con Verona-Bologna, anticipo che apre il palinsesto calcistico. A seguire, in prima serata, spazio a Como-Milan (20:45), per un secondo appuntamento che chiude la giornata di Serie A con un match di grande richiamo. I rossoneri sono chiamati a una grande prova contro l’ostica squadra di Fabregas per evitare la fuga dell’Inter, vittoriosa in casa contro il Lecce. Gli 11 di Allegri devono vincere per ridurre il divario dei "cugini", che al momento sono a +6.
