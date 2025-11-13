Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 13 novembre 2025. L'Italia non ha alternative: dove vederla stasera in chiaro
Le migliori partite in onda in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025: Gattuso deve solo vincere per rincorrere la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026
La giornata di oggi, giovedì 13 novembre 2025, offre una vasta scelta di partite di calcio: le Qualificazioni Mondiali 2026 propongono appuntamenti per tutti i gusti. In evidenza Moldavia-Italia su Rai 1 alle 20:45, la sfida tra Francia-Ucraina su Sky Sport Arena sempre alle 20:45 e le finestre di Diretta Gol su Sky Sport Calcio alle 18:00 e alle 20:45.
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia sfida la Moldavia per le Qualificazioni Mondiali
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Francia-Ucraina e Diretta Gol per non perdere nulla
Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Moldavia per le Qualificazioni Mondiali
Su Rai 1 l’appuntamento di punta è Moldavia-Italia, valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, con inizio alle 20:45. Una serata decisiva per il percorso azzurro: bisogna vincere e caricarsi in vista della sfida di domenica a San Siro con la Norvegia di Haaland, prima nel girone.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Qualificazioni Mondiali su Sky: Francia-Ucraina e Diretta Gol per non perdere nulla
Su Sky Sport Arena va in scena un doppio appuntamento: si parte alle 18:00 con Norvegia-Estonia, per poi vivere alle 20:45 Francia-Ucraina. Due sfide internazionali che accompagnano gli appassionati dal tardo pomeriggio alla prima serata.
Per chi vuole seguire più campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol con finestre alle 18:00 e alle 20:45: il modo ideale per non perdere i momenti chiave di tutte le partite in programma.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 12 novembre 2025. Dove vedere gratis Italia-Moldavia per gli Europei
Oggi, mercoledì 12 novembre 2025, la Nazionale U21 affronta la Moldavia per le quali...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 14 ottobre 2025. L'Italia sfida Israele (tra le polemiche)
I match di stasera, martedì 14 ottobre 2025, in televisione: la Nazionale di Gattuso...
Lo sport in TV oggi, giovedì 13 novembre 2025: ATP Finals, Jannik spera in Musetti per superare Alcaraz
I migliori eventi sportivi di giovedì 13 novembre 2025: grande attesa per il match a...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera
I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals con...
Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: stop a De Martino dopo le maxi-vincite (e Gerry Scotti dilaga)
Stasera - martedì 14 ottobre - Affari Tuoi cede il posto su Rai 1 al match Italia-Is...
Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco
I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale...
Stasera in tv (13 novembre), Geppi Cucciari rimane da sola: cosa le succede stasera
Cosa vedere in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025? Nella serata di grande sport de...
Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia
Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Di...