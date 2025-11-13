Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 13 novembre 2025. L'Italia non ha alternative: dove vederla stasera in chiaro Le migliori partite in onda in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025: Gattuso deve solo vincere per rincorrere la Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi, giovedì 13 novembre 2025, offre una vasta scelta di partite di calcio: le Qualificazioni Mondiali 2026 propongono appuntamenti per tutti i gusti. In evidenza Moldavia-Italia su Rai 1 alle 20:45, la sfida tra Francia-Ucraina su Sky Sport Arena sempre alle 20:45 e le finestre di Diretta Gol su Sky Sport Calcio alle 18:00 e alle 20:45.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Moldavia per le Qualificazioni Mondiali

Su Rai 1 l’appuntamento di punta è Moldavia-Italia, valida per le Qualificazioni Mondiali 2026, con inizio alle 20:45. Una serata decisiva per il percorso azzurro: bisogna vincere e caricarsi in vista della sfida di domenica a San Siro con la Norvegia di Haaland, prima nel girone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualificazioni Mondiali su Sky: Francia-Ucraina e Diretta Gol per non perdere nulla

Su Sky Sport Arena va in scena un doppio appuntamento: si parte alle 18:00 con Norvegia-Estonia, per poi vivere alle 20:45 Francia-Ucraina. Due sfide internazionali che accompagnano gli appassionati dal tardo pomeriggio alla prima serata.

Per chi vuole seguire più campi in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol con finestre alle 18:00 e alle 20:45: il modo ideale per non perdere i momenti chiave di tutte le partite in programma.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche