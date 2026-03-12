Il calcio italiano perde un'altra squadra in Europa: cosa succede
Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, in Europa League si affrontano Roma e Bologna: solo una passa ai quarti. Dove vedere tutte le partite
Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, giovedì 12 marzo 2026: l’UEFA Europa League con Bologna-Roma, l’incrocio Nottingham Forest-Midtjylland e la UEFA Conference League con Fiorentina-Rakow.
Su Sky Sport 1 il pomeriggio-sera europeo si accende alle 18:45 con Bologna-Roma (UEFA Europa League). A seguire, alle 21:00, spazio alla UEFA Conference League con Fiorentina-Rakow, per una prima serata ricca di calcio internazionale.
Alle 21:00 su Sky Sport Max l’UEFA Europa League propone Nottingham Forest-Midtjylland, appuntamento di grande interesse per la serata continentale.
Sempre alle 21:00 su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol Uel-Uecl (Diretta Gol Europa e Conference League), per seguire gli incontri in contemporanea della serata europea.
In chiaro su TV8, alle 21:00, va in scena Nottingham Forest-Midtjylland (UEFA Europa League), un’opzione accessibile per vivere la serata europea.
Per chi ama il calcio sudamericano, su Sportitalia la notte offre alle 01:30 la sfida di Liga Profesional tra Huracan-River Plate.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
